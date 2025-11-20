Στον πιο πρόσφατο κύκλο των δοκιμών ασφαλείας του Euro NCAP, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX90 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων, που το τοποθετεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα με την υψηλότερη επίδοση αυτό το έτος.

Το Euro NCAP αποτελεί κορυφαίο ανεξάρτητο πρόγραμμα αξιολόγησης της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και βοηθά τους πελάτες να παίρνουν αποφάσεις έχοντας ενημερωθεί για τις επιδόσεις των αυτοκινήτων στην ασφάλεια.

Το EX90 είναι πλήρως εφοδιασμένο με τεχνολογίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας και σχετικό λογισμικό, τροφοδοτείται από κεντρικό υπολογιστή και αντλεί πληροφορίες από προηγμένους αισθητήρες. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται – και χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, η Volvo Cars μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνει και να αναπτύσσει λειτουργικότητες με την πάροδο του χρόνου.