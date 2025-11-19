Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ συνελήφθησαν σήμερα στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Βίλα Κένεντι του Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της πολιτείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη φονικότερη αστυνομική έφοδο στην ιστορία της Βραζιλίας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 121 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, και οι δύο επιχειρήσεις είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho, που ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε φαβέλες τις φτωχές και πυκνοκατοικημένες συνοικίες του Ρίο.

«Πρόκειται για ένα ακόμη στάδιο της Επιχείρησης Συγκράτηση και υπογραμμίζει τη μάχη κατά των διάφορων εγκληματικών δραστηριοτήτων της Comando Vermelho», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι εντοπίστηκε «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών».

Τέλος, κατά τη διάρκεια της σημερινής αντιπαράθεσης, τέσσερις ύποπτοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της στρατιωτικής αστυνομίας.