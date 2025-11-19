Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, ύστερα από έκκληση του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η τοποθέτηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο για τις σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ουάσινγκτον.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε από τον Τραμπ να αναλάβει δράση. «Θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ, θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρελό και εκτός ελέγχου», ανέφερε ο αμερικανός πολιτικός. «Βλέπω όμως πόσο σημαντικό είναι το Σουδάν για εσάς και για πολλούς φίλους στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων που ταλανίζουν τη χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής εδώ και περισσότερα από δυόμισι χρόνια.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν στο Σουδάν ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με το Νταρφούρ να βρίσκεται σε ακόμη πιο δραματική κατάσταση μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ στα τέλη Οκτωβρίου.