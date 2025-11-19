Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για φθινοπωρινή απόδραση, σύμφωνα με εκτενές άρθρο των Financial Times (FT Weekend, US edition). Η αρθρογράφος περιγράφει την πόλη ως πολυεπίπεδη, γεμάτη αυθεντικότητα και δημιουργική ενέργεια.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), στο άρθρο με τίτλο «Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks», η δημοσιογράφος Lilah Raptopoulos, Head of Audience Engagement (FT US) και οικοδέσποινα του podcast Life & Art from FT Weekend, επισημαίνει τη μακραίωνη ιστορία της πόλης. Παράλληλα, τονίζει τον σύγχρονο, δημιουργικό και γαστρονομικά πλούσιο χαρακτήρα της, προτρέποντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες να την επιλέξουν ως εναλλακτικό φθινοπωρινό προορισμό.

Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, με έμφαση στα τοπικά εδέσματα, τη σύγχρονη κουζίνα, τις αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή. Η αρθρογράφος ξεχωρίζει εμπειρίες που χαρακτηρίζουν την πόλη, από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί τέχνης που αναδεικνύουν τον καθημερινό της ρυθμό.

Διεθνής αναγνώριση και προβολή

Ο πρόεδρος του ΟΤΘ και δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε ότι η παρουσία της πόλης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση. Όπως υπογράμμισε, ενισχύει την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα, στοιχεία που τη διαφοροποιούν στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή.

Επεσήμανε επίσης ότι η προβολή της πόλης σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή μέσα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Financial Times διαβάζονται από περίπου 21 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Το κοινό των Financial Times και οι προοπτικές

Σύμφωνα με τη FT Global Reader Survey 2024/25, το 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, το 56% λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις, ενώ το 75% εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες. Τα στοιχεία αυτά, όπως σημειώνει ο ΟΤΘ, επιβεβαιώνουν τη στοχευμένη και υψηλής αξίας προβολή της πόλης.

Η δημοσίευση αυτή προστίθεται σε μια σειρά διεθνών αναφορών που ενισχύουν τη θέση της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ο ΟΤΘ τονίζει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη σύγχρονη και εξωστρεφή εικόνα της πόλης.