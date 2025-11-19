Οι Βούλγαροι μέσα σε ένα διάστημα γεμάτο πίεση, κριτική και αγωνιστική αστάθεια, κατάφεραν να κλείσουν την παρουσία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας μια εμφάνιση που συνδύασε πάθος, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα, για να έρθει έστω και την τελευταία αγωνιστική, η πρώτη νίκη σε αυτή την καμπάνια των προκριματικών για το Μουντιάλ.

Ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας και μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η ομάδα προσέγγισε τον αγώνα, δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση και τη συνοχή. «Ήμασταν συμπαγείς, καλά δεμένοι στην άμυνα, με καθαρό μυαλό και σωστές αποστάσεις, και περιμέναμε υπομονετικά τις στιγμές μας στην αντεπίθεση», ανέφερε. «Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε δύο γκολ και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Πριν μπούμε στο γήπεδο, είπαμε όλοι μεταξύ μας ότι παίζουμε για την τιμή μας. Και νομίζω ότι δείξαμε πως έχουμε ψυχή, ότι μπορούμε όταν είμαστε συγκεντρωμένοι».

Ο αρχηγός της Βουλγαρίας υπενθύμισε ότι και στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία υπήρχαν θετικά στοιχεία, σημάδια πως η ομάδα έχει δυνατότητες τις οποίες δεν είχε καταφέρει να εκφράσει σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών. «Στην Τουρκία είδαμε ότι όταν παίζουμε ελεύθερα και χωρίς άγχος, μπορούμε να δείξουμε ποδόσφαιρο. Με την Γεωργία τα πήγαμε ακόμη καλύτερα. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η εικόνα είναι ο δρόμος για το μέλλον. Μας αξίζει να δούμε την ομάδα σε θετική πορεία – όλοι το θέλουμε. Τα προκριματικά ήταν πολύ δύσκολα, οι αντίπαλοι ήταν κορυφαίου επιπέδου και κάθε παιχνίδι απαιτούσε υπέρβαση».

Ο Ντεσπόντοφ αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε κουβαλώντας ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα, χωρίς όμως να το αφήσει να επηρεάσει την προσπάθειά του. «Είμαι καλά. Έχω παίξει σε πολλά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα και υπήρχε μια ενόχληση στο πίσω μέρος του αριστερού μηρού, αλλά δεν ήταν κάτι που θα με κρατούσε εκτός. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επαινέσει την επιθετική τριάδα και τους συμπαίκτες του στα πλάγια. «Μου αρέσει πολύ η συνεργασία με τον Γκεόργκι Ρούσεφ και τον Ζντράβκο Ντιμιτρόφ. Έχουν ταχύτητα, ποιότητα, σωστές κινήσεις. Παίζουν καλά στα πλάγια και αυτό μας βοηθάει να δημιουργούμε περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις».