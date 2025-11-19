Έξι νέα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Σίνδο τέθηκαν σήμερα σε λειτουργία, ανεβάζοντας σε 17 τα συνολικά καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν τις δύο περιοχές. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 11 λεπτά και το εισιτήριο κοστίζει ένα ευρώ, προσφέροντας γρήγορη και οικονομική μετακίνηση για φοιτητές, εργαζόμενους και κατοίκους.

Το πρώτο τρένο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 05:00 και από τη Σίνδο στις 06:49, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο τακτικής και προσιτής συγκοινωνιακής σύνδεσης. Η νέα γραμμή εξυπηρετεί καθημερινά όσους μετακινούνται προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), τις βιομηχανικές ζώνες και τα γύρω προάστια.

Με την αναβάθμιση αυτή, η συχνότητα των δρομολογίων αυξάνεται αισθητά, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και καθιστώντας τη διαδρομή πιο ευέλικτη και άνετη. Τα συνολικά 17 δρομολόγια ενισχύουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα της δυτικής Θεσσαλονίκης με το αστικό κέντρο.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, τα έξι νέα δρομολόγια θα εκτελούνται τις καθημερινές, ενώ τα υπάρχοντα 11 συνεχίζουν κανονικά όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς δοκιμαστικό δρομολόγιο, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στελεχών της Hellenic Train, του ΟΣΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ετοιμότητα του έργου.

Τα εισιτήρια διατίθενται ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της Hellenic Train, καθώς και από το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι ο σταθμός της Σίνδου δεν διαθέτει εκδοτήριο. Το εισιτήριο κοστίζει 1 ευρώ, ενώ με έκπτωση 50% η τιμή διαμορφώνεται στα 0,50 ευρώ και με 25% στα 0,80 ευρώ. Το εισιτήριο με επιστροφή ανέρχεται σε 1,60 ευρώ.

Με αφορμή την έναρξη των νέων δρομολογίων, η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά δήλωσε ότι η λειτουργία του Προαστιακού, σε συνδυασμό με τη λεωφορειακή σύνδεση, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης που ενισχύει την καθημερινότητα φοιτητών και πολιτών και στηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής.