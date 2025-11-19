Η έκδοση της νέας ταυτότητας σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για κάθε πολίτη, καθώς ο νέος αριθμός και τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να ενημερωθούν σε διάφορες υπηρεσίες και εταιρείες. Η έγκαιρη ενημέρωση είναι απαραίτητη για την ομαλή συνέχεια των συναλλαγών, την αποφυγή προβλημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ασφαλιστήρια συμβόλαια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι πολίτες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις υπηρεσίες και εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσονται, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση πρέπει να γίνει σε:

Τράπεζες : Όλες οι τράπεζες όπου υπάρχει λογαριασμός ή κάρτα, είτε μέσω e-banking είτε με επίσκεψη στο κατάστημα.

Εργοδότη ή λογιστή : Παράδοση φωτοαντιγράφου στον εργοδότη ή στο τμήμα μισθοδοσίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενημερώνουν τον λογιστή τους.

Ασφαλιστικές εταιρείες : Υγείας, ζωής, αυτοκινήτου ή κατοικίας, μέσω email ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παρόχους κινητής τηλεφωνίας και Internet : Μέσω καταστήματος ή online, στην επιλογή «Αλλαγή στοιχείων».

Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας : ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κ.ά., ειδικά αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές ή συμβάσεις.

Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών : Όπως Viva Wallet ή Revolut, με ενημέρωση του προφίλ και ανάρτηση νέας φωτογραφίας αν απαιτείται.

Γυμναστήρια, σύλλογοι και οργανισμοί : Όπου τηρείται κάρτα μέλους ή αρχείο με τον παλιό αριθμό ταυτότητας.

Ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα : Αν υπάρχει φάκελος με τον παλιό αριθμό ταυτότητας.

E-shops και ηλεκτρονικές πλατφόρμες: Όπου απαιτείται ταυτοποίηση ή παραλαβή με τον αριθμό ταυτότητας.

Η έγκαιρη ενημέρωση διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια των συναλλαγών και την αποφυγή προβλημάτων με τράπεζες, ασφαλιστικές και παρόχους κοινής ωφέλειας.