Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια καφετέρια στην Καισαριανή, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης επί της οδού Δαμάρεως. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμπρησμό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία κατεστραμμένα γκαζάκια και ρολό κουζίνας εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την πρόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.