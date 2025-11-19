Η θητεία στην Προεδρική Φρουρά αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Το τελευταίο 24ωρο ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στο TikTok έχει συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 προβολές, αποτυπώνοντας την ένταση και το φορτίο της στιγμής για έναν νεαρό Εύζωνα στην τελευταία του υπηρεσία.

Στο βίντεο, ο νεαρός εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος καθώς εκτελεί την τελευταία του «αλλαγή». Μαζί με τον συνάδελφό του ακολουθούν με ακρίβεια τα παραγγέλματα, ενώ φίλοι και συνυπηρετούντες παρακολουθούν λίγα μέτρα πιο πέρα.

Με το πέρας της τελετουργίας, ο εύζωνας αγκαλιάζει τους συναδέλφους του, μέσα χειροκροτήματα, ακόμη και ο επικεφαλής δεν κρύβει το συναίσθημά του και να εμφανίζεται φανερά συγκινημένος.