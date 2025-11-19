Μόλις τρεις μήνες μετά την επανεκλογή του για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ο Πασκάλ Ντόνιοχου αποχωρεί από την προεδρία του Eurogroup, ανατρέποντας τις ισορροπίες στο 20μελές μπλοκ της ευρωζώνης και δίνοντας εκ νέου το έναυσμα για την κούρσα διαδοχής.

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας προκειμένου να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής γνώσης στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται και την αποχώρησή του από την ηγεσία του Eurogroup.

«Ήταν προνόμιο για μένα να υπηρετήσω ως πρόεδρος και μέλος του Eurogroup. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα κάθε μέρα», δήλωσε ο Donohoe στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου αναλαμβάνει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Eurogroup.

Η μάχη της διαδοχής

Για την προεδρία του Eurogroup απαιτείται απλή πλειοψηφία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Η επόμενη ψηφοφορία αναμένεται πιθανότατα τον Δεκέμβριο, και ήδη διαφαίνονται οι πρώτες ισχυρές υποψηφιότητες.

Στα φαβορί περιλαμβάνεται ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών Βινσέντ Βαν Πετέγκεμ, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Ο Βαν Πετέγκεμ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να κατέβει και στην προηγούμενη εκλογή, αλλά απέφυγε να αναμετρηθεί με τον εν ενεργεία Donohoe.

Έντονα συζητείται και η πιθανή υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, επίσης μέλους του ΕΛΚ. Δεδομένου ότι οι υπουργοί του ΕΛΚ διαθέτουν την πλειοψηφία στο Eurogroup, θεωρείται πιθανό να στηρίξουν εκ νέου υποψήφιο από τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη προσπάθεια από τον Κάρλος Κουέρπο, υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας. Ο Κουέρπο είχε αποσυρθεί την προηγούμενη φορά όπως και ο Λιθουανός Rimantas Šadžius όταν φάνηκε ότι ο Ντόνοχιου οδεύει προς καθαρή νίκη. Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό στη Λιθουανία, ο Šadžius έχει αντικατασταθεί από τον Kristupas Vaitiekūnas, χωρίς να είναι ακόμη σαφές εάν θα διεκδικήσει την προεδρία.

Ερωτηθείς για την παραίτηση του Ντόνοχιου, ο Κουέρπο δήλωσε: «Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το έργο του στην ηγεσία του Eurogroup και να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις νέες του ευθύνες. Και πρόσθεσε: «Πέρα από αυτό, θα υπάρξει χρόνος να συζητήσουμε για τη διαδοχή στο Eurogroup».

