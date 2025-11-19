Η SEAT κινείται στο ρυθμό των ημερών με Black Friday στα νέα της μοντέλα, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, το μέγιστο όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και €1.500, κάνοντας την απόκτηση ενός SEAT πιο ελκυστική από ποτέ. Στην πράξη τα SEAT Ibiza και SEAT Arona με το όφελος των €1.500, οι νέες τιμές να διαμορφώνονται στα: €16.490 για το SEAT Ibiza 1.0 MPI 80hp Business και €18.190 για το SEAT Arona 1.0 TSI 95hp Style.

Ενώ το SEAT Leon συνοδεύεται από όφελος 500€, με την τιμή της δυναμικής έκδοσης FR, με κινητήρα 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, να διαμορφώνεται στα 25.490€.

Έτσι λοιπόν, με μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, η SEAT συνεχίζει να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.