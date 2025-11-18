Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας ότι στόχος ήταν μέλη της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε. Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, επλήγη εγκατάσταση που χρησιμοποιούσαν μαχητές της οργάνωσης ως κέντρο εκπαίδευσης, «προκειμένου να σχεδιάζουν και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των IDF και του Κράτους του Ισραήλ».

Το καλοκαίρι, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξουδετέρωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στη χώρα.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου 2024, που έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι IDF συνεχίζουν τακτικά επιθέσεις στο λιβανικό έδαφος.

Τέλος, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στρέφονται κυρίως εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις λιβανικές αρχές πως δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τον αφοπλισμό της.

(Με πληροφορίες από Times of Israel)