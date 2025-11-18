Δεν εξαρτάται μόνο από το αν θα πάρει ο ίδιος τον τίτλο αλλά και από διάφορες συγκυρίες στα άλλα ευρωπαϊκα πρωταθλήματα.

Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ ένας ενδεχόμενος τίτλος – Και γίνεται να βγει απευθείας στους ομίλους;

Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από την Τούμπα είναι ξεκάθαρο: τι θα συμβεί αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα; Και κυρίως, υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο που να τον στέλνει απευθείας στη League Phase του Champions League; Η απάντηση είναι «ναι», αλλά με ένα μεγάλο αστερίσκο: απαιτούνται συγκεκριμένες –και δύσκολες– προϋποθέσεις.

Με το νέο σύστημα της UEFA, η παρουσία πρωταθλητή από μικρομεσαία λίγκα απευθείας στη League Phase εξαρτάται από το τι θα συμβεί σε… άλλο γήπεδο: σε εκείνο του τελικού του Champions League. Αν ο φετινός νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίσει και μέσω του πρωταθλήματός του την πρόκριση στη νέα League Phase της σεζόν 2025-26, τότε «απελευθερώνεται» μία θέση. Αυτή η έξτρα θέση δεν πάει σε κάποια μεγάλη λίγκα, αλλά στην πρωταθλήτρια ομάδα του Champions Path που έχει τον υψηλότερο συντελεστή.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ, ως πιθανός πρωταθλητής Ελλάδας, θα βρίσκεται μέσα στη συζήτηση, όμως δεν θα είναι μόνος του. Οι μεγαλύτεροι «αντίπαλοι» στο συγκεκριμένο κυνήγι είναι κυρίως η Μπόντο Γκλιμτ, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η Ζάλτσμπουργκ, τρεις ομάδες που έχουν υψηλότερο συντελεστή και κατά κανόνα διεκδικούν με αξιώσεις το πρωτάθλημα στις χώρες τους.

Το πρωτάθλημα στην Νορβηγία τελειώνει σε δυο αγωνιστικές και η Μπόντο είναι στην 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Βίκινγκ και όλα θα κριθούν στο νήμα. Δεδομένα ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει την Βίκινγκ που τις δυο τελευταίες αγωνιστικές αντιμετωπίζει ομάδες βαθμολογικά αδιάφορες (την Φρέντρικσταντ και την Βαλερένγκα).

Για να ανοίξει η πόρτα της απευθείας συμμετοχής, αυτές οι ομάδες θα πρέπει να μην κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις δικές τους λίγκες, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ –ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα τερματίσει πρώτη– να βρεθεί πιο ψηλά στην ειδική λίστα του Champions Path.

Αντιθέτως, αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, οι πιθανότητες ενισχύονται από τη δική του βαθμολογία, καθώς βρίσκεται πιο κοντά σε εκείνο το επίπεδο συντελεστή που μπορεί να τον βάλει πάνω από τις Μπόντο, Ντιναμό και Σάλτσμπουργκ.

Ο δρόμος για τη League Phase υπάρχει, αλλά είναι στενός, δύσβατος και απαιτεί συνδυασμό αποτελεσμάτων σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο βήμα είναι ξεκάθαρο: πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Το δεύτερο, πιο περίπλοκο, εξαρτάται από το τι θα κάνουν οι κυρίαρχοι των μικρομεσαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Με λίγα λόγια ο Δικέφαλος μπορεί να βρεθεί κατευθείαν στους ομίλους, αλλά χρειάζεται και λίγο… ευρωπαϊκό βοήθημα.

Πέρα όμως από τα άμεσα αγωνιστικά κριτήρια, υπάρχει και μια δεύτερη –εξίσου κρίσιμη– παράμετρος: η συνολική εικόνα της Ελλάδας στη μάχη της βαθμολογίας των χωρών.

Η άνοδος της χώρας τα τελευταία χρόνια, με τις καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που επιτρέπει τέτοιες συζητήσεις. Μπορεί να μη φτάνει από μόνο του για να ανοίξει την πόρτα της απευθείας συμμετοχής, όμως μειώνει αισθητά την απόσταση από έθνη που παραδοσιακά έπαιρναν αυτές τις «απρόσμενες» θέσεις.

Για τον ΠΑΟΚ το σενάριο της League Phase δεν είναι απλώς ένα όνειρο – είναι ένα μεγάλο στοίχημα που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του συλλόγου. Η συμμετοχή στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα σήμαινε σταθερά έσοδα, τεράστια προβολή, άλλο επίπεδο παικτών και –κυρίως– μια ποδοσφαιρική υπέρβαση που θα άλλαζε τον οργανισμό σε κάθε επίπεδο.

Η διαφορά ανάμεσα στο να ξεκινάς από τα καλοκαιρινά προκριματικά και στο να βρίσκεσαι κατευθείαν στη μεγάλη σκηνή, είναι χαώδης: από την προετοιμασία μέχρι τον σχεδιασμό του ρόστερ, από τη διαχείριση της σεζόν μέχρι την αγορά εισιτηρίων.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην Τούμπα όλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα άλλα πρωταθλήματα. Κάθε γκέλα της Μπόντο, κάθε απώλεια της Ντιναμό, κάθε στραβοπάτημα της Σάλτσμπουργκ, αλλάζει τις ισορροπίες. Η μάχη δεν παίζεται πλέον μόνο στο ελληνικό χορτάρι, αλλά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το ενδεχόμενο να ανοίξει η πόρτα των ομίλων δεν είναι συχνό – και γι’ αυτό ακριβώς το κάνει τόσο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όπου η διεκδίκηση του πρωταθλήματος έχει πλέον πολλαπλάσια σημασία. Δεν κρίνει απλώς έναν τίτλο. Κρίνει ένα μέλλον που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη της ομάδας για χρόνια.