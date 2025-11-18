Δημοφιλή
Αναρωτιέσαι πού τα είδε όλα αυτά
Η Εθνική μας ολοκληρώνει απόψε τη συμμετοχή της στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 με ένα παιχνίδι στην Ουγγαρία με αντίπαλο τη Λευκορωσία. Τι πρέπει να κάνει η Εθνική μας απόψε; Πρέπει απλά να κερδίσει. Και γιατί, όπως έχω εξηγήσει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, έχει ανάγκη τις νίκες για να καλυτερεύσει τη βαθμολογία […]
Γιούργκεν Κλοπ: Από τον πάγκο στην ανάλυση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Το ποσό που θα λάβει
Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ παραμένει ενεργός στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν και μακριά από τον πάγκο. Ο 58χρονος Γερμανός Κλοπ συμφώνησε να καλύψει τη θέση του σχολιαστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με αμοιβή περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις περίπου […]
ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» μονομαχία απόψε στην Σόφια
Σήμερα το βράδυ, η Σόφια φιλοξενεί μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση με έντονο «ασπρόμαυρο» άρωμα. Στις 21:45 στο Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι», η Βουλγαρία υποδέχεται την Γεωργία για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Δύσκολη η παραμονή του Τσιμίκα στη Ρόμα – Δεν έχει κερδίσει τον Γκασπερίνι
Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή των «τζιαλορόσι», Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο Έλληνας διεθνής έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές και μία ασίστ, όμως η πιθανότητα να παραμείνει στην Ιταλία μετά το τέλος της σεζόν φαίνεται περιορισμένη. Αρκετές […]
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ εξετάζει είσοδο εξωτερικών επενδυτών
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξετάζει την πώληση ενός μειοψηφικού μεριδίου της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ 5% και 10%, σε εξωτερικούς επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για εισροή κεφαλαίων χωρίς να χάνει η διοίκηση τον έλεγχο του συλλόγου. Το σχέδιο, που θα παρουσιαστεί στις 23 Νοεμβρίου στους εκπροσώπους των μελών, προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής που θα συνδυάζει […]