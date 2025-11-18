Το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), το όργανο που καθορίζει τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού από το 1886, εισέρχεται σε μια περίοδο έντονου αναστοχασμού. Στις πρόσφατες συζητήσεις ενόψει της ετήσιας διάσκεψης του 2026, τέθηκε σειρά προτάσεων που, εφόσον εγκριθούν, αναμένεται να επανασχεδιάσουν την εικόνα του αθλήματος. Με οκτώ συνολικά ψήφους – τέσσερις της FIFA και τέσσερις των ποδοσφαιρικών ενώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου – κάθε αλλαγή απαιτεί έξι θετικές ψήφους, κάτι που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων.

Ο «Νόμος Βενγκέρ» και οι περιορισμοί που έρχονται

Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει ο λεγόμενος «Νόμος Βενγκέρ» για το οφσάιντ, που προβλέπει πως ένας επιτιθέμενος θα θεωρείται εκτεθειμένος μόνο αν ολόκληρο το σώμα του βρίσκεται μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο. Η ιδέα αυτή καταργεί τις χιλιοστομετρικές φάσεις που έχουν προκαλέσει αμέτρητες διαμάχες στην εποχή του VAR και, αν εγκριθεί, θα μπορούσε να ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, προωθείται μια ακόμη ριζική αλλαγή: η κατάργηση της συνέχειας της φάσης στα πέναλτι. Σε περίπτωση απόκρουσης, η φάση θα σταματά αυτόματα, χωρίς πιθανότητα για «ριμπάουντ». Η προσέγγιση θυμίζει τη διαδικασία των πέναλτι μετά την παράταση, και ο Πιερλουίτζι Κολίνα εμφανίζεται ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας, με την εφαρμογή της να θεωρείται πιθανή ακόμη και πριν από το προσεχές Μουντιάλ.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων δοκιμάστηκε επίσης για πρώτη φορά ο νέος χρονικός περιορισμός για τους τερματοφύλακες, που επιτρέπει κατοχή της μπάλας έως οκτώ δευτερόλεπτα. Αν ξεπεραστεί το όριο, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει κόρνερ, με τη διαδικασία να θεωρείται πιο λειτουργική από το μέχρι σήμερα έμμεσο ελεύθερο. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στη μείωση του «νεκρού χρόνου», καθώς εκτιμάται ότι από τα 90 λεπτά ενός αγώνα, η μπάλα βρίσκεται πραγματικά σε παιχνίδι μόλις περίπου 60.

Η τριπλέτα χρωμάτων στις κάρτες και οι «τριπλές τιμωρίες»

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η συζήτηση για την καθιέρωση της «μπλε κάρτας», η οποία θα επιφέρει δεκάλεπτη αποβολή σε περιπτώσεις σκόπιμης διακοπής ελπιδοφόρας επίθεσης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς προς διαιτητές. Δύο μπλε κάρτες ή συνδυασμός μπλε και κίτρινης θα οδηγεί σε οριστική αποβολή, ενισχύοντας τη φιλοσοφία του προσωρινού αποκλεισμού αντί της άμεσης κόκκινης.

Σε ό,τι αφορά την πειθαρχία, συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την περίφημη «τριπλή τιμωρία» (πέναλτι, κόκκινη κάρτα, τιμωρία ενός αγώνα) για τον τελευταίο παίκτη στην περιοχή, με στόχο μια πιο δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση των φάσεων, ενώ η IFAB εξετάζει ξανά τον ρόλο και τη θέση των διαιτητών στο γήπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται ένα νέο μοντέλο συμμετοχής των προπονητών στις διαιτητικές κρίσεις, μέσω των «χρυσών» και «μωβ» καρτών. Οι δύο κάρτες θα λειτουργούν ως challenge: ο προπονητής θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να ζητήσει ανασκόπηση μίας φάσης, και αν η ένσταση δικαιωθεί, η κάρτα επιστρέφεται ώστε να χρησιμοποιηθεί ξανά. Το σύστημα αυτό περιορίζεται στις φάσεις που σήμερα εξετάζει το VAR, όπως γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινες ή λανθασμένη ταυτοποίηση.