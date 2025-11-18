Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή των «τζιαλορόσι», Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο Έλληνας διεθνής έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές και μία ασίστ, όμως η πιθανότητα να παραμείνει στην Ιταλία μετά το τέλος της σεζόν φαίνεται περιορισμένη.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Λιντς και η Μαρσέιγ, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τσιμίκα πριν καταλήξει στη Ρόμα, αλλά ο ίδιος ο παίκτης παραμένει δανεικός, με ρόλο κυρίως αναπληρωματικού πίσω από τον Ανχελίνο. Η τελική απόφαση για το μέλλον του θα εξαρτηθεί από την απόδοσή του τις επόμενες εβδομάδες, ενώ εάν δεν υπάρξει σαφής βελτίωση, ο 29χρονος μπακ αναμένεται να επιστρέψει στο «Άνφιλντ».

Στη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας είχε συνολικά 118 συμμετοχές, 18 ασίστ και πέντε τίτλους, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη πριν την προσωρινή μετακίνησή του στην Ιταλία.