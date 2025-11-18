Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη καταγράφει ραγδαία αύξηση, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι έως το 2060 το 34% των Ελλήνων θα είναι άνω των 65 ετών. Τα στοιχεία παρουσίασε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η κ. Δερμεντζοπούλου επισήμανε ότι, παρότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί στα 81,1 έτη, τα δύο τρίτα αυτών των ετών μετά τα 65 συνοδεύονται από κάποιο χρόνιο νόσημα. Τα περισσότερα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως υπογράμμισε, συνδέονται με παράγοντες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μας – το κάπνισμα, τη διατροφή και την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Τόνισε επίσης ότι η υγιής γήρανση αποτελεί ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο, είπε, πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης της Στρατηγικής για την Υγιή Γήρανση για την περίοδο 2026-2030.

«Μεγαλώνουμε, αλλά πώς μεγαλώνουμε; Την ώρα που η μακροζωία είναι σημάδι προόδου στη δημόσια υγεία, η κακή υγεία κατά τη γήρανση δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Αντίθετα, η υγιής γήρανση συνδέεται με τις επιλογές μας, με τον τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει από τη νεαρή μας ηλικία, με την προσέγγισή μας σε θέματα υγιεινής διατροφής, άσκησης, αποφυγής επιβλαβών συνηθειών κ.ά.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πολιτικές για ενεργό και ασφαλή γήρανση

Η αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές που στηρίζουν την ασφαλή γήρανση και την ευημερία των ηλικιωμένων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν συνέργειες με άλλους φορείς, τη δημιουργία φιλικών προς τους ηλικιωμένους υποδομών, όπως ασφαλή και προσβάσιμα κτίρια και μεταφορές, καθώς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση και τη σωστή διατροφή.

Παράλληλα, δρομολογούνται προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς, καθώς και στη χρηματοδότηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση

Η κ. Δερμεντζοπούλου επισήμανε ότι η υγιής γήρανση πρέπει να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής. Στόχος είναι η μείωση των αποφευκτέων ασθενειών, η υποστήριξη των πολιτών και η ενίσχυση των συνθηκών που ευνοούν πιο υγιεινές συνήθειες.

«Είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση, που βασίζεται στην εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων – από εθνικό έως περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, καθώς και ενώσεων που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης, σημείωσε ότι «οι φυσικοθεραπευτές προάγουν την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και είναι βασικός συντελεστής στην υγιή γήρανση».

Η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής του Συλλόγου, Δήμητρα Ν. Φυτιλή, υπογράμμισε: «Η Τρίτη Ηλικία και η προώθηση της υγιούς γήρανσης αποτελούν κοινή προτεραιότητα. Η ημερίδα απέδειξε ότι, όταν η επιστημονική κοινότητα συνεργάζεται με τους θεσμούς, μπορούμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις με πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών».

Όπως κατέληξε, «δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με συνέπεια τις προσπάθειες που ενισχύουν την αυτονομία, την κινητικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, με σεβασμό, υπευθυνότητα και ουσιαστική κοινωνική προσφορά».