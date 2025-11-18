Ο ένας μετά τον άλλον τα μέλη της σπείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους, απομυζώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά, περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Απολογίες

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών βρέθηκαν οι 24 από τους 44 συλληφθέντες, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί και η 37χρονη αθλήτρια της ενόργανης που φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην οργάνωση νομιμοποιώντας, σύμφωνα με τις έρευνες, έσοδα του αδελφού της που έπαιζε τον ρόλο του εισπράκτορα.

– Αδερφός αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή;

– Αθλήτρια: Ααα.

– Αδερφός αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.

– Αθλήτρια: Γιατί;

– Αδερφός αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

Μετά την απολογία των 24, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός και άλλα 4 μέλη.

«Μας παρίσταναν τους λογιστές»

Η άρτια οργανωμένη σπείρα ξεγελούσε κυρίως ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές.

«Ήρθε μία κοπέλα την οποία ονομάζανε Μαρία και της βάλαμε σε ένα τσαντάκι μέσα και τα δώσαμε σαν βλαμμένοι άνθρωποι. Δεν θέλω ούτε να θυμηθώ αυτήν την σκηνή. Αυτά λέει θα δηλωθούν στην εφορία και θα πληρώσετε πρόστιμο. Εμένα μου πήραν 38 λίρες. Δώσαμε τη βέρα μας, τους σταυρούς, δεν είχα τίποτα άλλο να δώσω».

Τα μέλη του κυκλώματος, όταν έβλεπαν ότι οι πολίτες έδειχναν να μην πείθονται, υποδύονταν ακόμη και τους αστυνομικούς που υποτίθεται ότι κυνηγούσαν τους επίδοξους απατεώνες.

– Μέλος οργάνωσης: Απλά για να τον παραλάβουμε με κοσμήματα και χρυσαφικά για να μπορέσουμε να τον βάλουμε στη φυλακή. Γιατί τώρα εάν είναι ψεύτικα, τι θα δηλώσουμε; Ότι πήρε ψεύτικα;

– Θύμα: Ε ναι. Θα του βάλω δύο, ένα δαχτυλίδι ψεύτικο… ε αληθινό.

– Μέλος οργάνωσης Ναι. Θα του δώσετε τα κοσμήματα κι εμείς πιο κάτω μόλις έρθει εκεί έξω, θα τον παραλάβουμε κατευθείαν. Μπροστά σας. Καταλάβατε; Για να έχουμε αποδείξεις ότι πήγε να πάρει όντως κοσμήματα και χρυσαφικά.

– Θύμα: Ναι.

Τα μέλη της σπείρας μάλιστα παρακολουθούσαν τα υποψήφια θύματά τους ακόμη και με drone.

– Μέλος σπείρας: Έχουμε ένα μηχάνημα που και πάνω στο σπίτι που κρατάς δείχνει τι έχει και τι δεν έχει.

– Μέλος σπείρας: Ε το κρατάς στα χέρια ή είναι ιπτάμενο; Το πετάς; Όχι ε;

– Μέλος σπείρας: Άκουσε με, όχι. Είναι με έξι επτά κεραίες αυτό…

– Μέλος σπείρας: Ναι…

– Μέλος σπείρας: Δεν είναι από αυτά που κάνεις έτσι και κοιτάς χρυσό και τέτοια. Δεν είναι τέτοιο.

– Μέλος σπείρας Ναι.

Η Αστυνομία διερευνά τη συμμετοχή στο κύκλωμα εκατοντάδων ακόμη ατόμων, ενώ η λεία τους εκτιμάται ότι αγγίζει τα 35.000.000 ευρώ.

