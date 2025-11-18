Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο βίας μεταηύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπως αποκαλύπτει το Cretalive, μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 14χρονο που είχε δεχθεί επίθεση στο κέντρο της πόλης.
Το νέο συμβάν καταγράφηκε τη Δευτέρα, στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά κοντά στο 11ο ΓΕΛ, με θύμα έναν 16χρονο ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από παρέα ανηλίκων. Σύμφωνα με την προανάκριση του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων, πριν από περίπου 15 ημέρες είχε κλαπεί το προστατευτικό κράνος του.
Το πρωί της Δευτέρας, φίλος του τον ενημέρωσε ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή άλλου 16χρονου. Ο έφηβος προσπάθησε να διαπιστώσει αν πράγματι επρόκειτο για το δικό του, όμως τότε φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανηλίκου που κρατούσε το κράνος. Οι δράστες τον χτύπησαν ενώ ένας από αυτούς κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του τηλέφωνο. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές στο μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος, ιδιοκτησίας του πατέρα του.
Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανήλικων αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.
Τέλος, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, κ. Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.