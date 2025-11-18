Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο βίας μεταηύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπως αποκαλύπτει το Cretalive, μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 14χρονο που είχε δεχθεί επίθεση στο κέντρο της πόλης.

Το νέο συμβάν καταγράφηκε τη Δευτέρα, στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά κοντά στο 11ο ΓΕΛ, με θύμα έναν 16χρονο ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από παρέα ανηλίκων. Σύμφωνα με την προανάκριση του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων, πριν από περίπου 15 ημέρες είχε κλαπεί το προστατευτικό κράνος του.

Το πρωί της Δευτέρας, φίλος του τον ενημέρωσε ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή άλλου 16χρονου. Ο έφηβος προσπάθησε να διαπιστώσει αν πράγματι επρόκειτο για το δικό του, όμως τότε φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανηλίκου που κρατούσε το κράνος. Οι δράστες τον χτύπησαν ενώ ένας από αυτούς κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του τηλέφωνο. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές στο μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος, ιδιοκτησίας του πατέρα του.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανήλικων αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε βάρος των πέντε ανήλικων που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε βαθμό κακουργήματος και εν προκειμένω για: Aπόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους, απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Τέλος, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, κ. Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.