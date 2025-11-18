Στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ επικρατεί… συνωστισμός! Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, έχουν υποβληθεί πάνω από 550.000 αιτήσεις, και η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου. Αν και η μισή Ελλάδα περίπου έχει ήδη «κλειδώσει» το επίδομα θέρμανσής της, πολλοί ακόμα αγχώνονται και τρέχουν τελευταία στιγμή και δεν είναι για λιγότερο, αφού μιλάμε για χρήματα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά τον χειμώνα.

Η πλειονότητα των δικαιούχων, περίπου 70%, ζητά επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή. Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή, που είναι το 60% του περσινού επιδόματος, αναμένεται στους λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα, για να δώσει λίγη ανακούφιση εγκαίρως.

Παρότι η διαδικασία είναι σχετικά απλή, υπάρχουν κάποια λάθη που κοστίζουν.

Προσέξτε τα εξής:

Λάθος ΙΒΑΝ: Αν είστε παντρεμένοι και δηλώσετε τον λογαριασμό του/της συζύγου αντί του δικού σας, η αίτηση δεν θα περάσει. Ο λογαριασμός που δηλώνεται πρέπει να ανήκει σε όποιον υποβάλλει την αίτηση.

Λάθος ΑΦΜ στα παραστατικά: Αν αγοράσατε πετρέλαιο στο όνομα του/της συζύγου και όχι του δικού σας, η διασταύρωση δεν περνάει. Μπορείτε είτε να ανακαλέσετε και να ξανακάνετε την αίτηση με τον σωστό λογαριασμό, είτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή να αλλάξει τον ΑΦΜ πριν περάσουν 14 μέρες από την αγορά.

Διπλοκατοικίες και κοινό ρολόι ρεύματος: Αν το παραστατικό ή ο λογαριασμός έχουν διαφορετικό ΑΦΜ από τον δικαιούχο της αίτησης, η επιδότηση χάνεται αν δεν διορθωθεί εγκαίρως.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Αν είστε δικαιούχος ΚΟΤ και προσπαθήσετε να πάρετε επίδομα για το ρεύμα, η αίτησή σας απορρίπτεται. Αν θέλετε επίδομα, πρέπει να επιλέξετε άλλο καύσιμο, π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.

Για να μην έχετε εκκρεμότητες και κίνδυνο να χάσετε την επιδότηση μην αφήνετε την αίτηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα στοιχεία, διορθώστε τυχόν λάθη εγκαίρως και φροντίστε να την ολοκληρώσετε γρήγορα. Ένα μικρό λάθος μπορεί να σας στερήσει σημαντικά χρήματα!