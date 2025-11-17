Η Χαμάς επέκρινε έντονα το υποστηριζόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το μέλλον της Γάζας, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια επιβολής διεθνούς κηδεμονίας» στην περιοχή.

Η οργάνωση, μαζί με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, προειδοποιεί για «κινδύνους» που ενέχει το σχέδιο, καθώς προβλέπει τη δημιουργία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Σύμφωνα με δήλωση της Χαμάς, «η προτεινόμενη διαμόρφωση ανοίγει τον δρόμο για εξωτερική κυριαρχία στη λήψη εθνικών παλαιστινιακών αποφάσεων», μεταφέροντας τη διοίκηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας σε μια υπερεθνική οντότητα με ευρείες εξουσίες. Όπως υποστηρίζει, αυτό στερεί από τους Παλαιστινίους το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις ίδιες τους τις υποθέσεις.

Η οργάνωση τονίζει ότι οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να «διεκπεραιώνονται μέσω των επαρκών παλαιστινιακών θεσμών υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών» και με σεβασμό στην παλαιστινιακή κυριαρχία και τις ανάγκες του πληθυσμού. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η διεθνής βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περιθωριοποίηση των τοπικών θεσμών.

Η Χαμάς επανέλαβε επίσης την κατηγορηματική της αντίθεση σε οποιονδήποτε όρο που αφορά τον αφοπλισμό της Γάζας.

Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έναν μήνα μετά την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και το αμερικανικό σχέδιο απόφασης για την επόμενη μέρα στην περιοχή.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από περιφερειακούς παράγοντες, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία. Παράλληλα, δυτικές χώρες ζητούν το ειρηνευτικό πλαίσιο για τη Γάζα να λάβει επίσημη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Πέρα από τον αφοπλισμό της Χαμάς, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει δεύτερη φάση με συμμετοχή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων για τη σταθεροποίηση του θύλακα, καθώς και τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.