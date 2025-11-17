Ο Τρόι Πάροτ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ιρλανδίας, στη νίκη επί της Ουγγαρίας με σκορ 3-2, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Ο 23χρονος επιθετικός κατόρθωσε να «γράψει» το όνομά του με «χρυσά» γράμματα, στην ποδοσφαιρική ιστορία της εθνικής του ομάδας, ενώ για τον ίδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εξιλέωση η πρόσφατη φόρμα του. Άλλωστε, ο Πάροτ ήταν ένα παιδί με μεγάλα όνειρα για το μέλλον του, που ανακάλυψε ότι για να φτάσεις ψηλά πρέπει να αντιμετωπίσεις πληθώρα δυσκολιών. Πλέον, δείχνει να τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά και έχει δικαιωματικά τη δική του θέση στο… πάνθεον του Ιρλανδικού ποδοσφαίρου!

Τρόι Πάροτ: Ένας ήσυχος άνθρωπος

Στις 04 Φεβρουαρίου του 2002, στα ραδιόφωνα του Ηνωμένου Βασιλείου ακούγεται το «Hero» του Ενρίκε Ιγκλέσιας, ενώ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας γεννήθηκε ο Τρόι Πάροτ. Μεγάλωσε στο Μπάκιγχαμ Στριτ και ήταν ο μεσαίος υιός, μιας οικογένειας πέντε παιδιών. Ως παιδί αγαπούσε τον αθλητισμό, έχοντας λάβει μέρος σε αγώνες δρόμου, αλλά λίγο παραπάνω το ποδόσφαιρο. Η μητέρα του τον χαρακτηρίζει ως ένα ήσυχο παιδί, μεγαλωμένο σε μία περιοχή που είναι εύκολο να βρεθείς σε μπελάδες, με το ποδόσφαιρο να τον κρατάει πειθαρχημένο και μακριά από τέτοιες καταστάσεις.

Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα: Η Τότεναμ και οι δανεισμοί

Μόλις από την ηλικία των 15 ετών, όλοι έβλεπαν στο πρόσωπο του Πάροτ τον επόμενο Ρόμπι Κιν, με τον ίδιο να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην τοπική Σέριφ και έπειτα στην Μπελβεντέρε. Τότε ήταν, που ομάδες από την Premier League, έδειξαν ενδιαφέρον για τον Ιρλανδό επιθετικό. Αρχικά η Έβερτον και στη συνέχεια η Τότεναμ, ενώ βρισκόταν και η Σέλτικ στο «κόλπο» της απόκτησής του.

Τον Ιούλιο του 2017 υπέγραψε στην Τότεναμ, ενώ τον Φεβρουαρίου του 2019, στα 17α γενέθλιά του, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τα «σπιρούνια». Στις 07 Δεκεμβρίου του 2019, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «σπιρούνια», στη νίκη επί της Μπέρνλι με σκορ 5-0. Ο προπονητής που του έδωσε την ευκαιρία αυτή, ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πάροτ να αγωνίζεται για πέντε λεπτά. Συνολικά κατέγραψε τέσσερις εμφανίσεις με την ομάδα του και μόλις 96 λεπτά συμμετοχής.

Ένα χρόνο αργότερα, παραχωρήθηκε δανεικός στη Μίλγουολ, όπου πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις, με μία ασίστ στο ενεργητικό του. Το 2021 θα δοθεί ξανά δανεικός, αυτή τη φορά στην Ίπσουιτς, με την οποία θα αγωνιστεί 18 φορές και θα πετύχει δύο γκολ, σε τρεις μήνες που έμεινε στην ομάδα. Ακολούθησαν άλλοι δύο δανεισμοί, σε Μίλτον Κέινς Ντονς και Πρέστον, στις δύο πιο γεμάτες σεζόν της καριέρας του.

Με την Μίλτον Κέινς Ντονς πραγματοποίησε 47 εμφανίσεις, σκόραρε 10 γκολ και δημιούργησε άλλα επτά. Με την Πρέστον αγωνίστηκε 34 φορές και κατέγραψε τέσσερα τέρματα. Το 2023 ήρθε και ο τελευταίος δανεισμός του στην ολλανδική Εξέλσιορ. Φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από το Ρότερνταμ 32 φορές, σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ.

Η Ολλανδία και η ευκαιρία να… λάμψει

Ο Πάροτ έβλεπε πως όσο έμενε στην Τότεναμ δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα, στην οποία ο Χάρι Κέιν ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Έτσι, το 2024 συμφώνησε με την Άλκμααρ, η οποία ξόδεψε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Εκεί ήταν που ο Ιρλανδός στράικερ βρήκε την ευκαιρία του να «λάμψει». Σε 61 αγώνες με τον ολλανδικό σύλλογο μετράει 33 γκολ και επτά ασίστ, δείχνοντας πως τα «σπιρούνια» δεν διαχειρίστηκαν σωστά την περίπτωσή του.

Η ζωή, που ως γνωστό γράφει τις πιο τρελές ιστορίες, έφερε την Άλκμααρ του Πάροτ αντιμέτωπη με την Τότεναμ, στη φάση των «16» του Europa League τη σεζόν 2024-25. Στον πρώτο αγώνα επί ολλανδικού εδάφους, ο Ιρλανδός θα δώσει την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, στη νίκη της ομάδας του με σκορ 1-0. Ωστόσο, τα «σπιρούνια» επικράτησαν με 3-1 στην Αγγλία και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η εθνική Ιρλανδίας και τα ρεκόρ

Ο 23χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε όλες τις βαθμίδες της εθνικής ομάδας της χώρας του. Σε 33 συμμετοχές με την εθνική Ιρλανδίας, μετράει 10 γκολ και τρεις ασίστ. Το 2020 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Ιρλανδία, στην «λευκή» ισοπαλία με αντίπαλο τη Βουλγαρία, για το Nations League. Δύο χρόνια αργότερα θα πετύχει και το πρώτο του επίσημο τέρμα με το εθνόσημο, στη νίκη της χώρας του επί της Σκωτίας με σκορ 3-0, με τον ίδιο να διαμορφώνει το 2-0 και να έχει την ασίστ για το 3-0.

Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, έχει αγωνιστεί σε τέσσερις από τους έξι αγώνες της Ιρλανδίας. Σκόραρε δις στη νίκη επί της Πορτογαλίας με 2-0, ενώ πέτυχε το χατ-τρικ επί της Ουγγαρίας (3-2), με γκολ – μπάζερ μπίτερ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Έτσι, έγινε ο πρώτος Ιρλανδός στην ιστορία που πετυχαίνει τρία τέρματα με την εθνική του ομάδα, μακριά από το Δουβλίνο.

Την ίδια ώρα, έφτασε και σε ένα δεύτερο επίτευγμα. Έγινε μόλις ο τέταρτος Ιρλανδός ποδοσφαιριστής, που πετυχαίνει δύο ή παραπάνω γκολ σε συνεχόμενες αναμετρήσεις. Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Τζίμι Νταν το 1936, ακολούθησε ο Ρόμπι Κιν το 2013, ενώ το 2021 το είχε καταφέρει και ο Κάλουμ Ρόμπινσον.

Η ιστορία του Τρόι Πάροτ μας δείχνει πως πολλές φορές, ποδοσφαιριστές με μεγάλες ικανότητες, δεν βρίσκουν τον δρόμο τους σε μεγάλες ομάδες για να αποδείξουν την αξία τους. Ωστόσο, σε όσους δεν τα παράτησαν, θα τους δοθεί η ευκαιρία να «λάμψουν». Αυτό έκανε και ο Πάροτ και πλέον από ένας νεαρός που είχε «χαθεί» στους δανεισμούς, αλλά τώρα βρίσκεται στο ποδοσαφιρικό… πάνθεον της Ιρλανδίας!