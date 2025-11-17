Οι περιπτώσεις των Καμαρά, Σάστρε και κυρίως του Κωνσταντέλια κρατούν σε εγρήγορση το προπονητικό τιμ, τη στιγμή που η ομάδα χρειάζεται κάθε διαθέσιμη μονάδα για να διατηρήσει τον ρυθμό και τη σταθερότητά της.

Ο Μαντί Καμαρά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στο προπονητικό τιμ, καθώς στην τελευταία του προσπάθεια να μπει σε κανονικό ρυθμό ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να τον προστατεύσει και η ένταξή του θα γίνει με απόλυτη προσοχή, με τον παίκτη να επιχειρεί ξανά τις επόμενες ημέρες (ίσως και σήμερα να δοκιμάσει) να ακολουθήσει μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Η περίπτωση του Καμαρά αντιμετωπίζεται με λεπτό χειρισμό, αφού ο ΠΑΟΚ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ρισκάρει υποτροπή ή να μπει σε έναν κύκλο συνεχών παρεμβάσεων και διακοπών στην προπόνηση.

Παράλληλα, μικροενοχλήσεις έχει και ο Ζοάν Σάστρε, κάτι που προς το παρόν δεν δημιουργεί συναγερμό, αλλά απαιτεί παρακολούθηση. Ο Ισπανός μπακ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που κουβαλάει, όμως οι άνθρωποι της ομάδας εκτιμούν ότι με σωστή διαχείριση θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια.

Όσο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η κατάστασή του αξιολογείται σε καθημερινή βάση. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα μιλούσε για απουσία περίπου ενός μήνα, ωστόσο στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να επιστρέψει λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Το ιατρικό τιμ δεν θέλει να πιέσει τον οργανισμό του νεαρού μεσοεπιθετικού, αλλά αν η πρόοδος συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται προς τα τέλη του Νοεμβρίου να μπει στο τελικό στάδιο επανένταξης και να τεθεί στη διάθεση του Λουτσέσκου σε έναν χρόνο πολύ πιο ευνοϊκό από την αρχική εκτίμηση.

Συνολικά, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η διαχείριση των τραυματισμών θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ειδικά με τα συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Οι επιστροφές των τριών παικτών —και κυρίως του Κωνσταντέλια— μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία της ομάδας στη διάρκεια ενός απαιτητικού μήνα.