Ο κόκορας κρασάτος, κοκκινιστός με μακαρόνια, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Πάρου και από εκείνα που παλιά ετοίμαζαν σε γάμους και μεγάλες γιορτές. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς μεταφέρει αυτή την αυθεντική, νησιώτικη συνταγή, όπου το παριανό κόκκινο λιαστό κρασί χαρίζει μοναδικό άρωμα και πλούσια γεύση στη σάλτσα. Ένα φαγητό βαθιά παραδοσιακό, γεμάτο μνήμες και κυκλαδίτικο χαρακτήρα.

