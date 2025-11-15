Σορός γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, προκαλώντας κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας εντόπισε το άψυχο σώμα.

Η σορός ανασύρθηκε από πλήρωμα πλοίου της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της γυναίκας.