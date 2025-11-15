Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025 λήγει σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου. Φέτος η διαδικασία παρουσίασε σημαντικές αλλαγές, όπως η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων. Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα ζευγάρια και τους συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης, καθώς η μη υποβολή δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμα, ακόμη και αν οφείλεται σε άγνοια.

Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή

Για τους υπόχρεους που κατέθεσαν τη δήλωσή τους εκπρόθεσμα (έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας), προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου

50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους

100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

Τα πρόστιμα εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής, και η πληρωμή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού παράβολου e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.

Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.