Παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το 2025 (χρήση 2024). Η νέα ημερομηνία αποφασίστηκε με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Θανάσης Μπούρας, αυτή είναι η τελευταία παράταση. Οι υπόχρεοι πλέον μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω της πλατφόρμας e-pothen, χωρίς να χρειάζεται να τρέχουν στις τράπεζες. Η παράταση δίνει επαρκή χρόνο για σωστή συμπλήρωση και αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος, αποφεύγοντας υπερφόρτωση λόγω ταυτόχρονων υποβολών.

Δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες και τις ενδεχόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή ελλιπή δήλωση.

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή

Για τους υπόχρεους που κατέθεσαν τη δήλωσή τους εκπρόθεσμα (έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας), προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου

50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους

100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

Τα πρόστιμα εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής, και η πληρωμή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού παράβολου e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.

Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.