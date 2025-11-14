Ένας νέος νόμος εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο της Γροιλανδίας, που περιορίζει το δικαίωμα των αλλοδαπών να αποκτούν ακίνητη περιουσία στο νησί.

Το σχετικό νομοσχέδιο έγινε αποδεκτό με 21 ψήφους υπέρ και έξι αποχές.

Τα φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν δανέζικη υπηκοότητα και οι ξένες εταιρείες, δεν θα μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου στη Γροιλανδία, παρά μόνο αν διαμένουν μόνιμα εκεί για τουλάχιστον δύο χρόνια και έχουν φορολογηθεί στο νησί κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

«Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν δανέζικη υπηκοότητα, μπορούν να αποκτούν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου στη Γροιλανδία», τονίζει η νέα νομοθεσία.

Νωρίτερα φέτος έρευνα της εφημερίδας “Politiken” είχε αναδείξει το μεγάλο ενδιαφέρον των Αμερικανών για την αγορά ακινήτων στη Γροιλανδία, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει «να αποκτήσουν» οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, με τη νέα νομοθεσία μόνο οι εταιρείες και οι οργανισμοί από τη Γροιλανδία, τη Δανία ή τις Νήσους Φερόες μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα χρήσης γης και να αγοράσουν ακίνητα στη Γροιλανδία.

Στη Γροιλανδία, η γη ανήκει στο κράτος, αλλά είναι δυνατό να αποκτήσει κανείς δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου οικοπέδου και μπορεί να αποκτήσει ακίνητη περιουσία.

Ο νέος νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε παράβαση θα τιμωρείται με χρηματικές ποινές, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν εξαίρεση από την τοπική κυβέρνηση.