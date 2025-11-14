Ο Ιγκόρ Ακινφέεφ, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και άνθρωπος με τεράστιο ειδικό βάρος εντός του ρωσικού συλλόγου, κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που κυκλοφόρησαν έντονα τις τελευταίες ημέρες και θέλουν τον Φέντορ Τσάλοφ να σκέφτεται το ενδεχόμενο επιστροφής στη Μόσχα.

Ο Ακινφέεφ, ωστόσο, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Με την εμπειρία και τη γνώση του εσωτερικού της ΤΣΣΚΑ, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη ή ανεπίσημη συζήτηση που να αφορά πιθανή επιστροφή του Τσάλοβ. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ξεκάθαρη επιθυμία και δεν δείχνει καμία διάθεση να αφήσει την ευρωπαϊκή του πορεία.

«Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο μάνατζέρ του. Αλλά ο ίδιος ο Φέντια θέλει να μείνει στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσα ακούγονται δεν προέρχονται από το περιβάλλον του παίκτη αλλά από εικασίες ή από την προσπάθεια των ρωσικών συλλόγων να διερευνήσουν την αγορά.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ φρόντισε να κλείσει γρήγορα κάθε παράθυρο σε σενάρια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναστάτωση. Οι Ρώσοι φιλοξένησαν την επίσημη θέση του Δικεφάλου, με την ΠΑΕ να τονίζει με σαφήνεια: «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για κάποιο ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ. Ο Φέντορ είναι μέλος της ομάδας μας». Μια δήλωση που επαναβεβαιώνει ότι ο Τσάλοφ παραμένει κανονικά στο πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου και ότι δεν υφίσταται προς το παρόν ζήτημα μεταγραφικής κινητικότητας.

Συνολικά, το θέμα μοιάζει περισσότερο με μια ακόμη περίπτωση… μεταγραφικού θορύβου γύρω από έναν παίκτη που κάνει καλό φετινό ξεκίνημα και διατηρεί υψηλή αξία στην ευρωπαϊκή αγορά, παρά με μια υπόθεση που βρίσκεται σε ουσιαστική εξέλιξη. Ο ίδιος ο Τσάλοφ φαίνεται να έχει στόχο να συνεχίσει την πορεία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν λόγο –και καμία ένδειξη– για να εξετάσει ενδεχόμενο αποχώρησης.