Ένας 40χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Δυτικής Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που εκλήθησαν, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε, του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί δύο φορές υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Στον 40χρονο επιβλήθηκε επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.