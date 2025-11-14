Και φέτος η PEUGEOT κάνει Black Friday στα μοντέλα, της θεσμό που πρώτη καθιέρωσε στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα, οι υποψήφιοι πελάτες θα διαπιστώσουν τα μοναδικά οφέλη που ισχύουν αυστηρά έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Στις εκπληκτικές προτάσεις Black Friday της Peugeot, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες αυτοκινήτων Ηatchback, Fastback, Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Ειδικότερα, εως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα best-sellers μοντέλα της Peugeot γίνονται προσιτά σε όλους, χάρη στο Black Friday με όφελος έως 8.000€.