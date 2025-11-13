Τα ποδοσφαιρικά γήπεδα έχουν ιστορικά σχεδιαστεί με γνώμονα αποκλειστικά τους άνδρες, αλλά η WSL Football, η εταιρεία που διαχειρίζεται το επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αγγλία, λέει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει.

Η WSL παρουσίασε πρόσφατα τις «παγκόσμιες πρώτες κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού» για αναβάθμιση ή κατασκευή νέων γηπέδων, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των γυναικών παικτριών και φιλάθλων. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου, θέτοντας τον σχεδιασμό των σταδίων στο επίκεντρο της ισότητας και της προσβασιμότητας.

Με τη βοήθεια φιλάθλων, παικτριών, προπονητών, διαιτητών, αρχιτεκτόνων και ειδικών στο design, η WSL ανέπτυξε συγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν τόσο τους χώρους των παικτριών όσο και την εμπειρία των φιλάθλων.

Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

Γυναικεία αποδυτήρια και τουαλέτες, καθώς και χώρους για γονείς και κηδεμόνες, με οικογενειακές τουαλέτες και περιοχές θηλασμού.

Κατανομή τουαλετών: 45% για γυναίκες, 45% για άνδρες και 10% ουδέτερες φύλου.

Προσαρμοσμένα καθίσματα και αποστάσεις για μεγαλύτερη άνεση των γυναικών φιλάθλων.

Ζώνες χωρίς αλκοόλ για όσους επιθυμούν έναν πιο ήρεμο αγώνα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτό το έγγραφο. Αναγνωρίστηκε ότι τα γήπεδα ειδικά για γυναίκες ήταν ένα κενό στην βιομηχανία, και η προθυμία όλων των εμπλεκομένων να συμβάλουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους ήταν εμπνευστική», δήλωσε η Hannah Buckley, υπεύθυνη ασφάλειας, βιωσιμότητας και υποδομών της WSL Football.

Με αυτό το βήμα, η WSL στέλνει σαφές μήνυμα: τα γήπεδα του μέλλοντος πρέπει να σχεδιάζονται για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και η γυναικεία παρουσία στο ποδόσφαιρο απαιτεί χώρους που να την υποστηρίζουν πλήρως.

Πηγή: BBC