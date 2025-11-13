Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στην Πάτρα, όπου ένας 23χρονος ο οποίος το είχε σκάσει νωρίτερα από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, ανέβηκε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λόντου και Σταμ. Βουλγάρεως κοντά στην πλατεία Βουδ και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Πρόκειται για τον νεαρό που πριν από δύο ημέρες είχε συλληφθεί, έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί με εισαγγελική εντολή στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει. Στο σημείο όπου κατέφυγε μετά την διαφυγή του από το ψυχιατρείο, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, που παρακολουθούσε με αγωνία την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν και να αποτρέψουν το τραγικό ενδεχόμενο. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός είπε στους αστυνομικούς, ότι «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα». Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά. Τελικά, μετά την επιτυχή παρέμβαση του ειδικού διαπραγματευτή της Αστυνομίας ο 23χρονος παραδόθηκε.