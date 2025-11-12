Παραλίγο σιδηροδρομική τραγωδία αποφεύχθηκε στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όταν οδηγός έγειρε στο κάθισμά της, την ώρα, που το τρένο είχε αναπτύξει ταχύτητα 80 χλμ. Το περιστατικό, που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, δείχνει το τρένο να κινείται ανεξέλεγκτα και τους επιβάτες να πέφτουν, καθώς αυτό επιταχύνει σε στροφή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι επιβάτες στα δύο βαγόνια δεν γνώριζαν ότι το όχημα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο έως ότου αυτό πήρε απότομη στροφή, με αποτέλεσμα αρκετοί να εκσφενδονιστούν και να πέσουν στο πάτωμα.

«Θέλω να κατεβώ! Θεέ μου, βοήθεια!» ακούγονται να φωνάζουν τρομαγμένοι επιβάτες μέσα από τα βαγόνια, την ώρα, που το τρένο πήρε απότομα μια στροφή, επιταχύνοντας. Το απότομο ταρακούνημα φαίνεται πως ξύπνησε την οδηγό, η οποία αντέδρασε ακαριαία πατώντας το φρένο πέδησης. Ευτυχώς, ο συρμός σταμάτησε λίγα μόλις μέτρα πριν πέσει σε αυτοκίνητα στο σημείο, που ο συρμός βγαίνει από το τούνελ.

H διαχειρίστρια εταιρεία απέδωσε την ευθύνη στην «κόπωση της οδηγού» και την έθεσε σε «αργία».