Το όνομα του Φεντόρ Τσάλoφ επιστρέφει στο ρεπορτάζ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τους Ρώσους να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρουν πίσω έναν ποδοσφαιριστή που μεγάλωσε μέσα στις ακαδημίες τους και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα τους.

Ο 27χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους της ομάδας και, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, βρίσκεται ψηλά στη λίστα για τον ερχόμενο χειμώνα.

Η ΤΣΣΚΑ, που ψάχνει λύσεις για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της, έχει ήδη κάνει διερευνητικές επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες από τη Μόσχα επιμένουν πως ο Τσάλoφ αποτελεί «ρεαλιστικό στόχο» για τους Μοσχοβίτες, ειδικά αν υπάρξει η προοπτική δανεισμού.

Ο παλαίμαχος άσος της ΤΣΣΚΑ, Αλεξάντερ Γκρίσιν, μιλώντας πρόσφατα στη «Sport Express», στάθηκε στη σημασία που θα είχε η επιστροφή του Τσάλoφ:

«Ο Φεντόρ είναι παιδί της ΤΣΣΚΑ, ένας παίκτης που καταλαβαίνει την κουλτούρα του συλλόγου. Ακόμη κι ένας εξάμηνος δανεισμός του θα έδινε ώθηση στην επίθεση της ομάδας».

Ο Τσάλoφ, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι, άφησε πίσω του μια γεμάτη πορεία με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ: 263 συμμετοχές, 89 γκολ και 44 ασίστ, νούμερα που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους φορ της τελευταίας δεκαετίας στο ρωσικό ποδόσφαιρο.

Στον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά τον επαγγελματισμό και την τακτική προσήλωση του Ρώσου, ωστόσο γνωρίζει πως η ομάδα χρειάζεται κάτι παραπάνω στο επιθετικό τρίτο. Η σταθερή αδυναμία στη δημιουργία και στην αποτελεσματικότητα μπροστά στο τέρμα έχει ήδη φέρει τον προπονητή σε αναζήτηση ενίσχυσης για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν εντοπίσει την ανάγκη για έναν πιο εκρηκτικό φορ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Τσάλoφ – έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει με πλάτη, να εκτελεί πιο άμεσα και να προσφέρει εναλλακτικές στο παιχνίδι κατοχής του Λουτσέσκου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ενδεχόμενο ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα στεκόταν αρνητικά σε μια πρόταση που θα κάλυπτε τις οικονομικές απαιτήσεις του, αρκεί να έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία ανεύρεσης αντικαταστάτη.

Προς το παρόν, όλα παραμένουν σε επίπεδο φημολογίας. Όμως, το γεγονός ότι στη Μόσχα ονειρεύονται ξανά την επιστροφή του «παιδιού τους» και στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν έναν νέο «εκτελεστή», δημιουργεί ένα σενάριο που δεν μοιάζει καθόλου απίθανο για τον χειμώνα που έρχεται.