Ο Δικέφαλος του Βορρά δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς όσο πλησιάζει το τελευταίο ημίωρο, εκεί όπου βρίσκει τον πιο αποδοτικό εαυτό του.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου φτάνει στο πρώτο «δέκατο» του πρωταθλήματος με 20 γκολ ενεργητικό, πίσω μόνο από τον Λεβαδειακό (26) και τον Ολυμπιακό (23). Η διαφορά άλλωστε δημιουργήθηκε μόλις την τελευταία αγωνιστική, όταν οι δύο αντίπαλοί του είχαν ξέσπασμα απέναντι σε Πανσερραϊκό και Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε στο ένα γκολ στη Λεωφόρο, απέναντι στον Παναθηναϊκό στην ήττα με 2-1 που ήταν άλλωστε και η πρώτη του στο πρωτάθλημα την φετινή σεζόν.

Πέρα όμως από τους «ψυχρούς» αριθμούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατανομή των τερμάτων του Δικεφάλου μέσα στα 90 λεπτά. Από τα 20 γκολ που σημείωσε στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, τα εννέα έχουν έρθει στο τελευταίο μισάωρο των αγώνων. Συγκεκριμένα, έξι φορές ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει στο διάστημα 61’-75’, ενώ άλλες τρεις στο 76’-90’, επιβεβαιώνοντας ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο «ανεβαίνει».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ακόμη γκολ στις καθυστερήσεις – ούτε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ούτε στο φινάλε του δεύτερου. Αντίθετα, δείχνει να «χτυπά» στα πιο κρίσιμα σημεία της κανονικής διάρκειας, όταν οι αντίπαλοι αρχίζουν να κουράζονται και ο ρυθμός του αγώνα ανοίγει.

Η στατιστική αυτή συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου, που ποντάρει στη φυσική κατάσταση, την υπομονή στην ανάπτυξη και την πίστη ότι το παιχνίδι… χτίζεται βήμα-βήμα. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να επιμένει, να μη βιάζεται και να «πνίγει» τον αντίπαλο με συνέπεια μέχρι να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Μεσοεπιθετικά, η ομάδα έχει καταφέρει να σκοράρει σε όλα σχεδόν τα χρονικά κομμάτια των αγώνων της – με μοναδική εξαίρεση τα πρώτα δεκάλεπτα, όπου εμφανίζει συχνά πιο συγκρατημένη προσέγγιση. Ο ρυθμός του αγώνα ανεβαίνει σταδιακά, και εκεί ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται το βάθος του ρόστερ και την ποιότητα των επιθετικών του, μετατρέποντας το τελευταίο μισάωρο σε «ζώνη παραγωγής».

Αν διατηρήσει την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα, η στατιστική αυτή τάση θα αποτελέσει σημαντικό «όπλο» στη μάχη του τίτλου. Γιατί οι ομάδες που ξέρουν πώς να τελειώνουν τα παιχνίδια, είναι συνήθως κι εκείνες που τελειώνουν τις σεζόν με τρόπαια.

Αναλυτικά τα γκολ του ΠΑΟΚ ανά 15λεπτο στην φετινή Superleague μέχρι στιγμής:

1-15 2

16-30 4

31-45 2

45+ 0

46-60 3

61-75 6

76-90 3

90+ 0