Από το 2026 και έπειτα, το All Star Game του NBA δεν θα είναι πια το ίδιο. Η λίγκα αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον θεσμό, αξιοποιώντας την τεράστια λάμψη των διεθνών «αστέρων» της. Αντί για την παραδοσιακή δομή, θα δούμε τρία ξεχωριστά teams να παλεύουν για τη νίκη, σε μια συναρπαστική μίνι σειρά αγώνων με την ένταση να χτυπάει… κόκκινο!

Το εφετινό All Star Game θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Ίνγκλιγουντ της Καλιφόρνια. Οι τρεις ομάδες (World, USA 1, USA 2) θα παίξουν μεταξύ τους σε ματς 12 λεπτών και οι δύο καλύτερες θα κοντραριστούν στον τελικό.

Η διαδικασία επιλογής παικτών

Ο Ανταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA, έρχεται να διασφαλίσει ότι η επιλογή των παικτών θα είναι κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα. Το 50% της ψηφοφορίας ανήκει στους φιλάθλους, το 25% στους παίκτες και το 25% στα ΜΜΕ. Οι προπονητές θα επιλέξουν τους επτά αναπληρωματικούς από κάθε περιφέρεια, με συνολικά 24 All Stars να προκύπτουν ανεξάρτητα από τη θέση. Εφόσον οι διεθνείς παίκτες δεν είναι αρκετοί (τουλάχιστον οκτώ), ή οι Αμερικανοί (τουλάχιστον δεκαέξι), ο Σίλβερ θα έχει τον τελευταίο λόγο με την προσθήκη νέων αστεριών!

Η φυσική συνέπεια και η επιστροφή

Αυτή η απόφαση έρχεται μετά το απογοητευτικό All Star Game του 2025, όπου οι θεατές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη άμυνας και τη χαοτική φύση του παιχνιδιού (211-186 το 2024, 184-175 το 2023). Και φυσικά, όλα αυτά εν μέσω μιας νέας εποχής για το NBA, αφού οι τελευταίοι επτά MVP είναι όλοι από το εξωτερικό (Γιάννης, Γιόκιτς, Εμπίιντ, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ). Η λίγκα παίρνει ξεκάθαρη στροφή προς την παγκοσμιοποίηση του παιχνιδιού και το νέο format δεν είναι παρά μια φυσική συνέπεια αυτής της τάσης.

Το All Star Game του 2026 θα μεταδοθεί για πρώτη φορά από το NBC έπειτα από 23 χρόνια παρουσίας του TNT και θα διεξαχθεί στην διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου – Κορτίνα.

Συμπέρασμα

Όπως και να το δεις, το NBA μπαίνει σε μια νέα εποχή και το All Star Game του 2026 θα είναι το πρώτο δείγμα γραφής του μεγάλου μετασχηματισμού. Αν νομίζετε ότι αυτά τα νέα format είναι απλά μια ακόμα πειραματική κίνηση, γελιέστε. Εδώ δεν μιλάμε για μία ακόμα «εορτή» των θεατών, αλλά για μια επανάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παιχνίδι. Και με τα τελευταία χρόνια να δείχνουν τη διεθνή δύναμη του NBA, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το μέλλον είναι εδώ, και αν το παρακολουθήσεις από κοντά, η μάχη για το All Star Game θα είναι μόνο η αρχή!