Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ένας από τους πιο χαρισματικούς πλέι μέικερ της δεκαετίας του ’80, έφυγε από τη ζωή στα 70 του, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ο «Σούγκαρ», όπως ήταν το παρατσούκλι του, άφησε πίσω του μια σπουδαία καριέρα, γεμάτη λάμψη αλλά και σκοτεινές στιγμές.

Με εξαίρεση τους Μάτζικ Τζόνσον και Αϊζέια Τόμας, λίγοι μπορούσαν να συγκριθούν μαζί του στο NBA εκείνη την εποχή. Το 1980 έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που τερμάτισε μια σεζόν πρώτος τόσο στις ασίστ (10.1) όσο και στα κλεψίματα (3.2), ενώ συμμετείχε σε τέσσερα All Star Game. Οι επιδόσεις του τον έβαλαν δίπλα σε θρύλους όπως ο Γουόλτ Φρέιζιερ των Νικς.

Η πορεία του, όμως, εκτροχιάστηκε το 1986 όταν ο κομισάριος Ντέιβιντ Στερν τον απέκλεισε δια βίου από το NBA λόγω χρήσης ναρκωτικών. Αν και η ποινή άρθηκε δύο χρόνια αργότερα, ο Ρίτσαρντσον δεν επέστρεψε ποτέ στην Αμερική. Προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί.

Ο κόσμος του μπάσκετ, σε Αμερική και Ευρώπη, αποχαιρετά έναν παίκτη που μπορούσε να τα κάνει όλα στο παρκέ – αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τους προσωπικούς του δαίμονες.