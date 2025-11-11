Οι Λέικερς βρήκαν τον δρόμο προς τη νίκη χάρη στον εντυπωσιακό Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία ολοκληρωμένη εμφάνιση, τελειώνοντας τον αγώνα με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας 5/15 τρίποντα. Ο Σλοβένος ηγήθηκε επιθετικά και έδωσε ρυθμό στους «λιμνάνθρωπους» σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησαν επιθετικά από την αρχή.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Όστιν Ριβς, που παρά το άστοχο βράδυ του έξω από τα 6,75 (2/10 τρίποντα), πρόσφερε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και στο τέμπο της ομάδας.

Από την πλευρά των Σάρλοτ Χόρνετς, ο Μάιλς Μπρίτζες πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, τελειώνοντας με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας 7/12 τρίποντα, ωστόσο δεν βρήκε την απαιτούμενη στήριξη από τους συμπαίκτες του για να αποφευχθεί η ήττα.

Οι Λέικερς συνεχίζουν σε ανοδική πορεία, ενώ οι Χόρνετς καλούνται να βρουν σταθερότητα για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.