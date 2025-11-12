Η Τουρκία ζει μέρες μεγάλης αναστάτωσης σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρό της. Με τη συνεργασία της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και όλων των τραπεζών, οι τουρκικές εισαγγελίες αποφάσισαν να διαλευκάνουν τη σχέση διαιτητών αρχικά και ποδοσφαιριστών και παραγόντων στη συνέχεια με το ποδοσφαιρικό στοίχημα.

Απαγορεύεται

Και στην Τουρκία, όπως και παντού σχεδόν, οι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο απαγορεύεται να ποντάρουν. Αρχικά εντοπίστηκαν 149 διαιτητές. Οι εισαγγελείς εξέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ένταλμα κράτησης για 17 από αυτούς, ενώ φήμες θέλουν να έχει συλληφθεί και ένας πρόεδρος ενός κορυφαίου συλλόγου. Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως εντοπίστηκαν 1.024 ποδοσφαιριστές. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, αλλά αφορά κατά βάση ποδοσφαιριστές μικρών επαγγελματικών κατά τα άλλα κατηγοριών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται μόλις 27 που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία. Οι νομικές υπηρεσίες της τουρκικής ομοσπονδίας έδωσαν στη δημοσιότητα και κάποια ονόματα. Είναι όλοι Τούρκοι και οι διασημότεροι είναι οι Ερέν Ελμάλι και Μετεχάν Μπαλτάτσι της Γαλατάσαραϊ, οι Νετσίπ Ουσάλ και Ερσίν Ντεστάνογλου της Μπεσίκτας και οι Μπόραν Μπασκάν και Σαλίχ Μαλκότσογλου της Τραμπζονσπόρ. Η έρευνα μοιάζει να αφορά αποκλειστικά τούρκους ποδοσφαιριστές.

Πριμ

Οι εταιρείες στοιχημάτων πριμοδοτούν το τουρκικό ποδόσφαιρο ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 2000-2010. Τον καιρό που οι ελληνικές ΠΑΕ αγωνίζονταν για να πάρουν ποσοστό από τα κέρδη του ΟΠΑΠ (η διεκδίκηση αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου), οι ομάδες της Τουρκίας έπαιρναν χρήματα από τις στοιχηματικές εταιρείες που στην Ελλάδα κανείς δεν φανταζόταν. Προφανώς οι εταιρείες στοιχημάτων κουράστηκαν να παρακολουθούν στημένα παιχνίδια και απείλησαν ότι αν δεν συμβεί κάτι δραστικό θα σταματήσουν τη χρηματοδότηση. Ετσι εξηγείται ότι η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου πρωτοστατεί στην έρευνα: συνήθως οι ομοσπονδίες δεν θέλουν τέτοιες σκοτούρες που μόνο ζημιά κάνουν στο σπορ. Μάλιστα, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε χθες την αναστολή όλων των αγώνων για την τρίτη και την τέταρτη εθνική κατηγορία και αποκάλυψε ότι έχει υποβάλει αίτημα στη FIFA ζητώντας να μεγαλώσει κατά δυο εβδομάδες η χειμερινή μεταγραφική περίοδος ώστε οι σύλλογοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που θα υπάρξουν στα ρόστερ τους από τις πειθαρχικές διαδικασίες κατά των παικτών. Θα ζητήσουν επίσης οι Τούρκοι τη συνδρομή της UEFA σε διαιτητές: οι μη ύποπτοι είναι λίγοι.

Πάντα

Φυσικά, όπως πάντα συμβαίνει όταν υπάρχουν ανάλογες επιχειρήσεις από κρατικά όργανα, πληθαίνουν και άλλου τύπου επισημάνσεις. Με το δικαστήριο του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε εξέλιξη, μια χαρά βόλεψε την κυβέρνηση Ερντογάν ένα ποδοσφαιρικό σκάνδαλο και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων. Αλλά ίσως να πρόκειται και για συμπτώσεις…

Ζημιά

Κάποιες συγκρίσεις με όσα κατά καιρούς συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν έχουν νόημα. Εδώ μόλις η Εισαγγελία των Σερρών διέταξε έρευνα με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην σουηδού ποδοσφαιριστή του Αρη και του Βόλου Ντάνιελ Σούντγκρεν για να ερευνήσει καταγγελίες του για τα περσινά παιχνίδια των play out ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στον Βόλο ο παίκτης τα πήρε όλα πίσω καταλαβαίνοντας πως μάλλον θα μπλέξει. Οι αντίστοιχες ελληνικές ιστορίες δεν βασίζονται σε έρευνες, αλλά μόνο σε λόγια τα οποία αναπαράγονται για να δημιουργηθούν προβλήματα στο ποδόσφαιρο ή συνήθως σε συγκεκριμένους παράγοντες. Οι τούρκοι εισαγγελείς άνοιξαν λογαριασμούς, βρήκαν χρήματα, κινήθηκαν μεθοδικά και έχουν εντοπίσει πάρα πάρα πολλούς που εμπλέκονται: η έρευνά τους αφορά συνολικά το ποδόσφαιρό τους και όχι το πώς θα πάθουν ζημιά κάποιες ομάδες. Εδώ η επικοινωνιακή ζημιά είναι το μόνο ζητούμενο.

Αφύσικο

Διάβαζα τα εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτής της τούρκικης έρευνας και αναρωτιόμουν αν είναι δυνατόν κάποιος που εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο να μη στοιχηματίζει, έστω γνωρίζοντας πως αυτό του απαγορεύεται. Το βρίσκω αφύσικο. Σε έναν κόσμο όπως αυτός του ποδοσφαίρου όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπου οι φήμες κυκλοφορούν με την ταχύτητα του φωτός, όπου τα όρια της αλήθειας και των παραμυθιών είναι δυσδιάκριτα, ο πειρασμός να ποντάρεις σε πολλά που ακούς είναι τεράστιος. Επιπλέον νιώθεις και ότι ως άμεσα εμπλεκόμενος γνωρίζεις πολύ καλά όχι μόνο το παρασκήνιο του σπορ, αλλά και τα ίδια τα αγωνιστικά μυστικά του. Εχεις προσωπική άποψη για παίκτες, πιστεύεις πως ξέρεις τις δυνατότητες των ομάδων και πως η γνώση σου για λεπτομέρειες είναι τεράστιες. Πώς άραγε να καταφέρεις να μείνεις αμέτοχος; Πιστεύω πως αν οι Τούρκοι έχουν ψάξει κι έχουν βρει διαιτητές, ποδοσφαιριστές και παράγοντες που δεν τζογάρουν πρέπει να τους τιμήσουν. Εκτός όλων των άλλων, αυτοί οι ελάχιστοι αποτελούν και παραδείγματα προς μίμηση για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το σπορ.

Καταγγελία

Στα καθ’ ημάς η είδηση της χθεσινής μέρας είναι ότι η ΑΕΚ αποφάσισε να στραφεί κατά του αρχιδιαιτητή Λανουά καταγγέλλοντάς τον στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Στην ΑΕΚ θύμωσαν από τις κρίσεις του Γάλλου στο σχετικό βίντεο που κάνει μετά τα ματς της αγωνιστικής: κρίνουν ότι το γεγονός ότι δεν βλέπει λάθη στη διαιτησία του Τσακαλίδη στο κυριακάτικο ματς της Ενωσης με τον ΟΦΗ μαρτυρά την πρόθεσή του να κάνει ζημιά στην ομάδα στέλνοντας μηνύματα στους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της κ.τ.λ. κ.τ.λ. Χθες έλεγαν ότι θα καταγγείλουν τον Λανουά στην UEFA (που μας τον έστειλε): δεν κατάλαβα ωστόσο γιατί. Θα είχε πλάκα να πήγαιναν στη Νιόν να πουν του αρχιδιαιτητή Ροζέτι ότι δεν τους αρέσουν τα βίντεο του Γάλλου: αν το κάνουν, θα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους και τον Δημήτρη τον Δανίκα που ως κριτικός κινηματογράφου και οπαδός της Ενωσης θα τους ήταν χρήσιμος.

Ηττες

Ας σοβαρευτούμε λίγο. Η ΑΕΚ έχει όλες κι όλες δυο ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν και οι δυο με κάτω τα χέρια: η μια από τον ΠΑΟΚ και η άλλη από τον Ολυμπιακό. Σε ποιον να στείλει μηνύματα με τα βίντεο ο Λανουά; Στους γερμανούς διαιτητές που τα διηύθυναν; Στα ματς με έλληνες διαιτητές από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ όλο γκρινιάζει κι όλο κερδίζει. Τι καταλαβαίνω εγώ; Οτι οι νέες αφίξεις παραγόντων όπως ο Μηνάς Λυσσάνδρου και ο Αλέξης Δέδες μάλλον οδηγούν τον ιδιοκτήτη Μάριο Ηλιόπουλο στο να βλέπει παντού εχθρούς. Η διαφορά των εχθρών με τα «φαντάσματα» είναι στο ποδόσφαιρο μικρή. Μαθαίνω δε ότι ο Ηλιόπουλος έχει πει (στον Λανουά;) ότι ο ίδιος γκρέμισε την παράγκα των ράλι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτή, αλλά το πράγμα έχει την πλάκα του…