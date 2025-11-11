Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια παρουσιάζει «σημαντική επιδείνωση», καθώς οι μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζονται με ένταση.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα στις περιοχές Ολεξάντριβκα και Χουλιεϊπόλε. Ο στρατηγός ανέφερε πως ο εχθρός, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε προσωπικό και εξοπλισμό, προωθήθηκε ύστερα από σφοδρές μάχες και κατέλαβε τρεις οικισμούς.