Το Ιράν επιδιώκει την επίτευξη μιας ειρηνικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει την εθνική του ασφάλεια, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.

Οι ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα ως κάλυψη για την ανάπτυξη ικανότητας παραγωγής όπλων. Το Ιράν, από την πλευρά του, επιμένει ότι το πρόγραμμά του εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Τον Οκτώβριο, ο τότε Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν, όταν αυτό αποφασίσει να προχωρήσει, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον έχει τείνει «χείρα φιλίας και συνεργασίας».

Κατηγορίες κατά των ΗΠΑ

Σε ομιλία του στο 12ο Στρατηγικό Διάλογο στο Αμπού Ντάμπι, ο Χατιμπζαντέχ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον στέλνει αντιφατικά μηνύματα μέσω τρίτων χωρών σχετικά με το μέλλον των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι δύο πλευρές είχαν πραγματοποιήσει πέντε γύρους διαπραγματεύσεων πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο η Ουάσινγκτον συμμετείχε, πλήττοντας κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο ιρανικό έδαφος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «προδοσία της διπλωματίας», σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πάγωσαν μετά τη σύγκρουση του Ιουνίου.

Ανοιχτά ζητήματα και αντιδράσεις

Παραμένουν σημαντικά χάσματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με βασικό σημείο διαφωνίας τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η Ουάσινγκτον ζητά να μηδενιστεί η παραγωγή στο Ιράν, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα στρατιωτικής χρήσης, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την πρόταση.

Η θέση του Ανώτατου Ηγέτη

Ο Aνώτατος Hγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων «υπό απειλή», επισημαίνοντας ότι η χώρα του δεν θα καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών υπό πιέσεις.

«Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πυρηνικές βόμβες και (…) είναι έτοιμη να βεβαιώσει τον κόσμο γι’ αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι για το εγχώριο πυρηνικό μας πρόγραμμα», κατέληξε ο Χατιμπζαντέχ.