Τη σύλληψη άνδρα, που φέρεται να ανήκει στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και να σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών – ανάμεσά τους οι πρώην Kαγκελάριοι της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και ‘Ανγκελα Μέρκελ -, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες των ARD, SWR, n-tv και Der Spiegel.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά δημόσια δίκτυα, ο 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο Ντόρτμουντ, προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να οργανώσει επιθέσεις μέσω του «Σκοτεινού Διαδικτύου» (Darknet). Στον ιστότοπο, που είχε δημιουργήσει, με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics), ο ύποπτος εξηγούσε το σχέδιό του: αρχικά, ομοϊδεάτες του θα έπρεπε να δωρίσουν χρήματα σε κρυπτονόμισμα, ως «αμοιβή επικήρυξης», σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα αναλάμβαναν κατόπιν να σκοτώσουν «αντιφρονούντες» πολιτικούς. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «σχέδιο εγκληματικής χρηματοδότησης τρομοκρατίας» και γι’ αυτό, την ευθύνη έχει αναλάβει ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας Γενς Ρόμελ.

Όπως μεταδίδει το ARD, ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές από το 2020, όταν ως μέλος των «Πολιτών του Ράιχ], οργάνωσης, η οποία δεν αναγνωρίζεται από το γερμανικό κράτος, συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, με τις τελευταίες δραστηριότητές του στο Darknet να εντοπίζονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Ο Μάρτιν Σ., αναφέρει το n-tv, είναι Γερμανοπολωνός και είχε δημοσιεύσει στον ιστότοπό του «θανατικές ποινές», τις οποίες είχε επιβάλει ο ίδιος, πληροφορίες για «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» πιθανών θυμάτων, αλλά και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, η λίστα των «καταδικασθέντων σε θάνατο» περιλάμβανε περισσότερα από 20 ονόματα πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι πρώην Καγκελάριοι της ΓερμαΝίας Όλαφ Σολτς και ‘Ανγκελα Μέρκελ και πρώην Υπουργοί. Όπως επισημαίνει το περιοδικό, ο όρος “Assassination Politics” παραπέμπει στο κείμενο του ριζοσπαστικού αμερικανού αντικυβερνητικού ακτιβιστή Τζιμ Μπελ, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας υποθετικής αγοράς στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ανώνυμα δολοφονίες διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.