H AEK προχώρησε σε καταγγελία του Στεφάν Λανουά στην επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση του φερόμενου προπηλακισμού του στη Νέα Φιλαδέλφεια, την αποχώρησή του από το γήπεδο και ενώ είχε αυτοοριστεί παρατηρητής του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως «όπλο» την αθώωσή της από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Τι προσδοκά πραγματικά όμως η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία και τι μπορεί να συμβεί, διότι καλά είναι αυτά τα πανηγυρικά, αλλά σημασία έχει να δούμε την ουσία του πράγματος. Είναι λοιπόν μία κίνηση ουσίας, ή απλά μία κίνηση προσωρινού εντυπωσιασμού;

Η υπόθεση λοιπόν αφού έγινε η καταγγελία, θα πάει στην ΕΠΟ. Εκεί «ανήκει» η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν δεν έχει γίνει ήδη, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναλάβει την υπόθεση ένας ερευνητής ή μία ερευνήτρια, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Θα συλλέξει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, μπορεί να δει και τα βίντεο και θα συνεχίζει την έρευνά της, μέχρι να προκύψει το τελικό της πόρισμα. Δώστε προσοχή τώρα για να ξέρετε τι να περιμένετε και τι όχι…

Οι υποθέσεις που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή πηγαίνουν, πως να το πω κομψά, τα… ζα μου αργά! Περνάει καιρός ρε παιδί μου μέχρι να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι. Είναι χαλλλλαροί. Επίσης η συγκεκριμένη Επιτροπή δεν ανακοινώνει ποτέ ούτε πότε εκδικάζονται οι υποθέσεις, ούτε τις ποινές που επιβάλλει. Αλλά επειδή εδώ η μία διάδικος είναι η ΑΕΚ, αν προκύψει κάτι, θεωρώ ότι θα υπάρξει ενημέρωση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, συνηθίζεται οι υποθέσεις να χρειάζονται ένα τρίμηνο – τετράμηνο μέχρι να ξεκινήσουν να εξετάζονται ουσιαστικά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσουν!

Δεν μπορώ να ξέρω τι νομικές ενέργειες έχει κάνει το νομικό τμήμα της ΑΕΚ. Μπορεί για παράδειγμα να έχουν ζητήσει -λέω εγώ τώρα- αυτή η υπόθεση να προχωρήσει με τη διαδικασία του… κατεπείγοντος (που δε νομίζω να γίνεται, αλλά δε θέλω να νιώσουν ότι τους κάνω και πόλεμο).

Πάμε τώρα και στα βασικά. Για ποιο λόγο έχει καταγγείλει η ΑΕΚ τον Λανουά; Γιατί είπε ψέματα; Για δυσφήμηση του αθλήματος; Δυστυχώς κανένας δεν ξέρει καθώς, για τέτοιου είδους καταγγελίες το περιεχόμενο είναι άγνωστο, μιας και υπάρχει υποχρεωτική εμπιστευτικότητα!

Αυτό που δεν παίζει με τίποτα είναι να έχουν πάει τον Λανουά στην επιτροπή Δεοντολογίας για τα… σφυρίγματα των Ελλήνων διαιτητών! Αλλά ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Η ΑΕΚ κατήγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μπράβο της και καλά έκανε!

Αυτή η υπόθεση λοιπόν έχει δύο δρόμους.

*** Ο πρώτος είναι η ερευνήτρια να βρει στοιχεία και αποδείξεις (δεν ξέρω αν μπορεί να τα παρέχει η ΑΕΚ) και να οδηγήσει την υπόθεση σε… «δίκη» (όπου προεδρεύουν Εφέτες και Πρωτοδίκες).

Με τι θα μπορούσε να «κινδυνεύει» ο Λανουά; Η λίστα είναι μεγάλη. Από απλή επίπληξη για «δυσφήμηση» του ποδοσφαίρου ή πρόστιμο, μέχρι… απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο ξεχάστε το πάντως, καθώς αυτό για το οποίο κατηγορείται από την ΑΕΚ δεν είναι τόσο «βαρύ» για να του επιβληθεί τέτοια ποινή. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο της απαλλαγής ή της αθώωσής του.

*** Ο δεύτερος είναι η υπόθεση αργά ή γρήγορα να πάει στο… αρχείο.

Ακόμα και μία… επίπληξη του Λανουά, θα είναι κέρδος. Θα έχει αποδειχθεί ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Η ΑΕΚ θα είναι κερδισμένη. Όμως με το χέρι στην καρδιά, εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί;

Από την ΑΕΚ διαρρέουν, ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο. Τις αναμένουμε και αυτές.

ΥΓ: Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ η οποία είχε ενημερώσει επίσημα στις 24 Οκτωβρίου μέσα από την ιστοσελίδα της «ότι ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ», δεν ανακοίνωσε η ίδια επισήμως αυτές τις δυναμικές ενέργειές της. Λεπτομέρειες θα πει κανείς… Ή μήπως όχι;