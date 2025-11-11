Σε ραγδαία αύξηση των εκπομπών ρύπων έχει οδηγήσει η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια, οι οποίες αυξάνονται ταχύτερα από εκείνες των σιδηροδρομικών, οδικών ή θαλάσσιων μεταφορών. Αν και τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές μιας πτήσης έως και 80%, η παραγωγή τους παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, καλύπτοντας μόλις το 0,3% της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων το 2024.

Μέσα σε αυτή την προσπάθεια αποανθρακοποίησης, μηχανικοί υποστηρίζουν ότι χρειάζεται κάτι ριζοσπαστικά διαφορετικό: ένας εντελώς νέος τύπος αεροσκάφους. Το λεγόμενο “blended wing body” (σώμα με ενσωματωμένα φτερά) καταργεί τη γνωστή μορφή «σωλήνα και φτερών», ενοποιώντας τα φτερά με την άτρακτο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η εταιρεία Natilus, με έδρα το Σαν Ντιέγκο, παρουσίασε το “Horizon”, ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, σχεδιασμένο να μεταφέρει περίπου 200 επιβάτες, καταναλώνοντας 30% λιγότερα καύσιμα και εκπέμποντας 50% λιγότερους ρύπους σε σχέση με τα Boeing 737 και Airbus A320. Η εταιρεία στοχεύει σε εμπορική λειτουργία έως το 2030 — στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος, καθώς πρόκειται για εντελώς νέο σχεδιασμό.

Ο CEO και συνιδρυτής της Natilus, Aleksey Matyushev, δηλώνει ότι η νέα μορφή του αεροσκάφους μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 30%, ενώ προσφέρει 30% περισσότερο χώρο στην καμπίνα. Αυτό επιτρέπει καινοτόμες ιδέες για την εμπειρία των επιβατών, όπως σαλόνια ή ζώνες ανάπαυσης στις μεγάλες πτήσεις.

Αν και η Natilus θα χρησιμοποιήσει υπάρχουσα τεχνολογία κινητήρων για να περιορίσει το ρίσκο, η πρωτοποριακή σχεδίαση φέρνει προκλήσεις σε σταθερότητα, έλεγχο και πιστοποίηση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η έγκριση ενός εντελώς νέου τύπου αεροσκάφους μπορεί να χρειαστεί χρόνια, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν διστακτικές απέναντι σε μη δοκιμασμένες λύσεις.

Παρά τα εμπόδια, το “Horizon” αποτελεί μια τολμηρή προσπάθεια επανασχεδιασμού του μέλλοντος της πτήσης, με στόχο όχι μόνο την εξοικονόμηση καυσίμου, αλλά και την αναβάθμιση της εμπειρίας του ταξιδιού.