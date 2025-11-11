Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 21χρονο υπάλληλο εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη, επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα, με το κινητό του τηλέφωνο, μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης.
Τού απαγγέλθηκε κατηγορία για παράνομη βιντεοσκόπηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στη Θέρμη, όταν η 68χρονη αντιλήφθηκε την πράξη του νεαρού υπαλλήλου.
Ο ίδιος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προέβη άλλες δέκα φορές κατά το παρελθόν σε ανάλογες πράξεις.
