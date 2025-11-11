Η έρευνα και διάσωση από πλοία του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στην ανοιχτά της Γαύδου.

Μέχρι στιγμής, 56 άτομα έχουν διασωθεί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, με πλοίο της FRONTEX.

Όσοι εμφανίζουν προβλήματα υγείας, κυρίως υποθερμία, θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά, για πρώτη υποδοχή και φιλοξενία.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν με αυξημένη προσοχή την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα πληρώματα των σκαφών συνεργάζονται για τον έλεγχο της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η ασφάλεια των αγνοουμένων και η έγκαιρη μεταφορά των διασωθέντων σε ασφαλή σημεία αποτελούν προτεραιότητα για το Λιμενικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.