Το Κρεμλίνο εξέφρασε την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, αν και οι διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση φαίνεται να έχουν βαλτώσει.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει σε συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει στο όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Πεσκόφ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι η Ρωσία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου μόλις επιτύχει τους στόχους της, υπογραμμίζοντας πως θα προτιμούσε αυτό να συμβεί μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

«Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παύση, η κατάσταση έχει βαλτώσει. Έχει βαλτώσει όχι εξαιτίας μας», ανέφερε, αποδίδοντας την ευθύνη στην Ουκρανία για τη στασιμότητα των διαπραγματεύσεων.

Αντιπαράθεση για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της απορρίπτουν τις ρωσικές κατηγορίες ότι εμποδίζουν τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Από τις 23 Ιουλίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, επιχείρησε να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε πως μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο στη Μόσχα όρος που ο Ζελένσκι απορρίπτει. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θεωρεί ειλικρινείς τις ρωσικές δηλώσεις περί ειρήνης.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι το Κίεβο δεν δείχνει διάθεση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. «Ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο από τους Ευρωπαίους, που πιστεύουν πως η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της με στρατιωτικά μέσα», είπε, χαρακτηρίζοντας αυτή την προσέγγιση «μεγάλη αυταπάτη» λόγω της κατάστασης στο πεδίο των μαχών.

Η κατάσταση στο μέτωπο και οι διεθνείς κινήσεις

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει να κλείσει τέσσερα χρόνια, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους και συνεχίζει τις επιχειρήσεις για την κατάληψη των πόλεων Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ.

Τέλος, η ρωσική προεδρία γνωστοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζει επίσκεψη στην Ινδία πριν από τα τέλη του έτους, με στόχο να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις και να πραγματοποιήσει, όπως αναφέρθηκε, ένα «ουσιαστικό ταξίδι».