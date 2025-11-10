Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επισκέφθηκε την Κίνα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τη φαιντανύλη και την επιβολή του νόμου, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν για την επίσκεψη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, όπου και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη «συναίνεση» που επετεύχθη για το συγκεκριμένο θέμα.

Πηγή που ενημερώθηκε για το ταξίδι ανέφερε ότι ο Πατέλ πέταξε στο Πεκίνο την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και παρέμεινε περίπου μία ημέρα στην κινεζική πρωτεύουσα. Οι συνομιλίες του με Κινέζους αξιωματούχους πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.

Η επίσκεψη δεν ανακοινώθηκε επίσημα ούτε από την Ουάσινγκτον ούτε από το Πεκίνο και αποκαλύπτεται για πρώτη φορά από το πρακτορείο Reuters. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για το ταξίδι, ενώ το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και η αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Προσαρμογές στον κατάλογο χημικών ουσιών

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσαρμογές στον κατάλογο των πρόδρομων χημικών ουσιών που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, θα απαιτείται πλέον ειδική άδεια για την εξαγωγή ορισμένων ουσιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η κινεζική αρχή κατά των ναρκωτικών ενισχύει επίσης την εποπτεία της παραγωγής και εξαγωγής χημικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ναρκωτικών, ακόμη και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο ελέγχου. Στόχος είναι να αποτραπεί η διοχέτευσή τους σε παράνομους διαύλους, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.

Το Πεκίνο προειδοποίησε για τον ποινικό κίνδυνο που διατρέχουν οι εξαγωγείς όταν μεταφέρουν χημικά σε ορισμένες «υψηλού κινδύνου» χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα συναίνεση Ουάσινγκτον – Πεκίνου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση στο μισό των δασμών στα κινεζικά προϊόντα –στο 10%– που είχαν επιβληθεί ως ποινή για τη ροή φαιντανύλης, μετά την πρόσφατη συμφωνία του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι θα εργαστεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, ενός φονικού συνθετικού οπιοειδούς που αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της νέας συναίνεσης θα καθοριστούν μέσω μιας διμερούς ομάδας εργασίας. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Πατέλ συζήτησε τον μηχανισμό αυτό κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι μέχρι πρότινος υποστήριζαν ότι τα τιμωρητικά μέτρα θα παρέμεναν σε ισχύ έως ότου η Κίνα αποδείξει πως λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των εφοδιαστικών αλυσίδων φαιντανύλης.

Από την πλευρά τους, Κινέζοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι έχουν ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την ένταξη των πρόδρομων χημικών σε κανονισμούς και κατηγορούν την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα ως «εκβιασμό».

Πέρα από τη φαιντανύλη

Η συμφωνία μεταξύ Σι και Τραμπ περιλαμβάνει επίσης την επανεκκίνηση των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας, καθώς και τη δέσμευση του Πεκίνου να άρει τους εξαγωγικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες, κρίσιμα στοιχεία για πολλές σύγχρονες τεχνολογίες.