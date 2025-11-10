Στην Λάρισα εδώ και τρία χρόνια παίρνει μορφή μια πρωτοβουλία οπού στην Ελλάδα, για πολύ καιρό, έμοιαζε μακρινή. Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Game Developers Meetup, τo οποίο λαμβάνει χώρα στο JOIST Innovation Park, συγκέντρωσε δεκάδες δημιουργούς και gamers από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα ΝΕΑ βρέθηκαν στο μεγαλύτερο game developers meetup της χώρας και κατέγραψαν το κλήμα, τις εντυπώσεις αλλά και το μέλλον της gaming κοινότητας της Ελλάδας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του IGDA Greece, του JOIST Innovation Park και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λάρισας, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και θεσμικών φορέων όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΘΕΒ, ο ΣΕΚΕΕ και ο ΣΕΠΕ.

Developers και παιχνίδια

Το πρόγραμμα του meetup περιελάβανε ομιλίες, workshops, pitching sessions και συζητήσεις, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 40 Έλληνες developers και παρουσιάζοντας πάνω από 20 νέα παιχνίδια.

Στην εκδήλωση τα ΝΕΑ συνομίλησαν με την κυρία Κατερίνα Δημινίκου, υπεύθυνη επικοινωνίας και γλωσσών του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, η οποία δήλωσε «Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό event, από την άποψη ότι είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Γι’ αυτό χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες».

Το JOIST Innovation Park, σε συνεργασία με την IGDA Greece, διοργανώνουν κάθε χρόνο την εκδήλωση, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των gamers και των developers από τον χώρο της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. «Φέτος, μάλιστα, ο χώρος έχει γεμίσει! Έχουμε δει συγκλονιστικές δημιουργίες από νέους developers και startups. Η πρώτη εικόνα που έχουμε αποκομίσει είναι εξαιρετικά θετική. Το γεγονός ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2023 και συνεχίζει να μεγαλώνει κάθε χρόνο δείχνει πόσο έχει ωριμάσει η κοινότητα», σημείωσε η κα Δημινίκου.

Αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινότητας, η ίδια τόνισε: «Το IGDA Greece όπως ανέφερα, είναι ο επίσημος φορέας της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λειτουργεί και ως παράρτημα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μικρότερες κοινότητες που δραστηριοποιούνται τοπικά. Από τη δική μας πλευρά, στο JOIST, μας ενδιαφέρει να υποστηρίζουμε οριζόντια όλους τους κλάδους της καινοτομίας, και φυσικά και την κοινότητα των gamers. Θέλουμε οι δημιουργοί να έρχονται κοντά μας, να γίνονται μέλη μας, ώστε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να δικτυωθούν — όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με άλλους τομείς που σχετίζονται με τη δημιουργία παιχνιδιών — ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους».

Νέοι δημιουργοί

Συνοψίζοντας την κατάσταση της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα, η κα Δημινίκου υπογράμμισε: «Το networking είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να πετύχει κανείς. Το να έρθεις, να γνωρίσεις ανθρώπους, να μιλήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις ιδέες — αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι απλώς να παρακολουθήσεις ή να αποκομίσεις γνώση· είναι να βρεις τις κατάλληλες γνωριμίες και συνεργασίες που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Έτσι και αυτή η εκδήλωση ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για πολλούς νέους δημιουργούς. Θεωρούμε ότι για την Ελλάδα αυτός είναι ο βασικός δρόμος ανάπτυξης, γιατί πρόκειται για τον πιο σημαντικό θεσμό στη χώρα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία του παιχνιδιού και της ψηφιακής δημιουργίας».

Κλείνοντας, η κα Δημινίκου υπογράμμισε τη σημασία της εκδήλωσης και για την περιφερειακή ανάπτυξη: «Είναι εξαιρετικά σημαντική και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εμείς, στο JOIST, δίνουμε βήμα σε όλη την κοινότητα να αναπτυχθεί και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια».

Στην «γύρα» ανάμεσα στα δεκάδες παιχνίδια που έφεραν δημιουργοί για να γνωρίσει ο κόσμος, ο Θανάσης Τριανταφύλλου από την εταιρία Gameaki, η οποία εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης, παρουσίασε τις δημιουργίες της ομάδας του και το παιχνίδι Chicky Blocks: «Παρουσιάζουμε τέσσερα mobile παιχνίδια μας τα οποία είναι για κινητά Android και για App Store iOS. Αλλά κάποια από αυτά είναι και διαθέσιμα σε H/Y». Το Chicky Blocks είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο νμε το Tetris. Οι παίχτες έχουν ένα κοτοπουλάκι το οποίο πρέπει να φτάσει στο σπίτι του. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε τη διαδρομή συμπληρώνοντας τα κενά που έχει ο δρόμος με κουτάκια. Αν δεν τα καταφέρουμε το πουλάκι θα πεθάνει και εμείς θα χάσουμε τον γύρο».

Επιτραπέζια

Εκτός όμως από την παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών υπήρχαν και κάποια, επιτραπέζια παιχνίδια, διαφόρων θεματικών να οποία εξέπληξαν τους παρευρισκόμενους. Ο Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης από τη Hegemonic Project Games παρουσίασε τα επιτραπέζια της εταιρείας στα ΝΕΑ «Έχουμε το Hegemony που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια και έχουμε και το World Order που είναι να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενες μήνες».

Σχετικά με τη φιλοσοφία πίσω από τα παιχνίδια, εξήγησε: «Ο σκοπός της εταιρείας είναι να βγάλει επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία να βοηθούν τους παίχτες να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες γύρω από σοβαρά θέματα όπως πολιτική, οικονομία ή γεωπολιτική και άλλα. Στο πρώτο μας παιχνίδι, για παράδειγμα, το Hegemony, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να εξομοιώσει το πώς λειτουργεί ένα κράτος».

Όπως περιέγραψε, οι παίχτες παίρνουν τον ρόλο των διαφόρων τάξεων: «Υπάρχει η εργατική τάξη, η καπιταλιστική τάξη, η μεσαία τάξη και το ίδιο το κράτος. Αυτοί είναι οι παίχτες στο παιχνίδι. Κάθε παίχτης προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την πλευρά του. Η εργατική τάξη, για παράδειγμα, έχει εργάτες που θέλει να δουλέψουν και να βγάλουν κάποιο μισθό και με αυτό να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως υγεία, εκπαίδευση, φαγητό. Η καπιταλιστική τάξη προσπαθεί να αυξήσει το κέρδος της. Πληρώνει τους μισθούς, παίρνει το προϊόν της εργασίας των εργατών και το πουλάει με σκοπό το κέρδος. Το κράτος προσπαθεί να τους έχει όλους χαρούμενους, να δίνει επιδόματα, να διαχειρίζεται κρίσεις και να ελέγχει τις υπηρεσίες του».

Πέρα από τη βασική δομή, τα παιχνίδια περιλαμβάνουν πολιτικές και μηχανισμοί που επηρεάζουν το παιχνίδι: «Υπάρχουν κάποιες πολιτικές οι οποίες καθορίζουν πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν έννοιες όπως κατώτατος και βασικός μισθός, υπάρχει πολιτική που καθορίζει αν θα είναι δωρεάν η υγεία, η εκπαίδευση, πόσο θα είναι η φορολογία, αν θα έχουμε ανοιχτά ή κλειστά σύνορα, αν θα έχουμε δασμούς ή όχι. Οπότε η κάθε πλευρά προσπαθεί να φέρει τις πολιτικές εκεί που την ευνοούν».

Η ελληνική gaming σκηνή

Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης αποτελεί σαφή ένδειξη της ωρίμασης της ελληνικής gaming σκηνής, η οποία πλέον παύει να θεωρείται «υποκουλτούρα» και αναδεικνύεται σε δυναμικό, εξωστρεφή δημιουργικό κλάδο με διεθνή προοπτική.

Περισσότερο από μια απλή εκδήλωση, το φετινό meetup λειτούργησε ως δήλωση παρουσίας μιας νέας γενιάς δημιουργών που πιστεύουν πως η Ελλάδα μπορεί να παράγει και να προβάλλει παγκοσμίου επιπέδου video games — με πάθος, τεχνογνωσία και αυτοπεποίθηση.